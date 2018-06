Povertà : Bolognini - dati Istat allarmanti - Lombardia in campo su 4 fronti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) – “Rafforzare la prevenzione alla Povertà assoluta, promuovere azioni mirate, favorire la collaborazione inter-istituzionale e sperimentare interventi di innovazione sociale”. Sono queste le quattro direttive strategiche indicate da Stefano Bolognini, assessore regionale Politiche sociali, Abitative e Disabilità, a cui lavora la Lombardia per fronteggiare il fenomeno crescente della Povertà. Oggi ...

