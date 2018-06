Poveri più che raddoppiati in 10 anni e triplicati tra i giovani

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di Poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

RICCHI E Poveri / Festeggiano cinquant'anni di carriera : i loro più grandi successi : I RICCHI e POVERI Festeggiano oggi i primi cinquant'anni di carriera: i più grandi successi del gruppo che ha venduto più di 22 milioni di dischi in tutto il mondo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:43:00 GMT)

"30 minuti di telefonate gratis ai più Poveri" : Trenta minuti di telefonate gratis ai più poveri. E' una delle agevolazioni, previste dall'aggiornamento del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. I beneficiari saranno le ...

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tasse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e Poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Cambiamenti climatici : i Paesi Poveri nei Tropici i più colpiti : Uno studio dell’Università di Melbourne, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha rilevato che i Cambiamenti climatici sono destinati a colpire duramente i Tropici, dove si trovano molti Paesi tra i più poveri al mondo. La ricerca ha esaminato i probabili impatti del global warming sui Paesi ricchi e su quelli più poveri, in caso di riscaldamento di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale (tra gli obiettivi dell’Accordo di ...

Senza euro non saremmo liberi e sovrani - solo più Poveri : Tra i messaggi più irriverenti indirizzati in rete a Sergio Mattarella dopo il suo no a Paolo Savona come ministro dell'Economia, vi sono quelli di coloro che hanno deriso la preoccupazione del presidente della Repubblica di erigere un argine a tutela dei risparmi delle famiglie italiane minacciati dagli avventurismi ...

Sempre più anziani e Poveri E spariscono operai e artigiani : ECONOMIA Se ripresa e occupati salgono, aumenta però la povertà. Secondo le stime preliminari, nel 2017 l'8,3% degli italiani , contro il 7,9% del 2016, viveva in condizioni di povertà assoluta, pari ...

RAPPORTO ISTAT 2018/ Vecchi - soli - più Poveri : ecco la svolta necessaria : Il RAPPORTO sulla situazione socio-economica evidenzia declino demografico, inVecchiamento e precarizzazione del Paese. Serve in fretta una svolta.

Il premio Nobel Yunus : "Il reddito di cittadinanza rende più Poveri e nega la dignità umana" : "Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la dignità umana". Parola di Muhammad Yunus, economista e banchiere bengalese che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato e creato la 'banca dei poveri'. In un'intervista a La Stampa, l'inventore del microcredito boccia tout court il caposaldo ...

Italia - in dieci anni più che raddoppiati i Poveri assoluti : sono più di 5 milioni : Non sono certo entusiasmanti i dati diffusi dall'Istat sulla situazione economico-sociale dell'Italia. Il numero di individui in condizione di povertà assoluta "è più che raddoppiato dalla crisi ...

[L'analisi] Siamo prigionieri di tre sconfitti e con l'aumento dell'Iva imposto dall'Europa a pagare il conto saranno i più Poveri : Il direttore di TiscaliNews Giuseppe Caporale intervistato da Luca Telese in diretta all'interno del programma 24 Mattino in onda su Radio 24 commenta il momento politico e la grave crisi che oramai ...

Michele - ricercatore romano che aiuta gli studenti più Poveri al mondo grazie alle scienze : 'Mi chiamo Michele, sono un 30enne romano come tanti altri. E sogno di cambiare il mondo'. Michele Raggio viene da Roma ha 30 anni e ha appena concluso il suo dottorato in scienze dei materiali all'...