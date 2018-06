Porto Sant' Elpidio Investimento in via Marina | arriva l' eliambulanza IN AGGIORNAMENTO

Mancinelli fa il bis - resta sindaco ad Ancona A Falconara vince Stefania Signorini Porto Sant'Elpidio conferma Franchellucci : Ancona - Valeria Mancinelli fa il bis e si conferma sindaco di Ancona. Qui il centrosinistra vince 'perché ha pensato alla città, ai bisogni della gente. La politica non ha pensato a se stessa'. Testa fino all'ultimo voto a Falconara, dove alla fine Stefania Signorini , 50,28%, 57 voti più dell'avversario, conferma la guida di centrodestra della città. ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta benissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...

Porto Sant'Elpidio. Spina - Fioschini - Battilà e l'ipotesi "assessori a progetto" : la Vallati come Di Maio - ecco la squadra di governo a 5 ... : ... smart city, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione e strategia di sviluppo - sport e tempo libero - coordinamento grandi eventi - commercio 'Preciso che questo è un punto di ...

Omicidio di Porto Sant’Elpidio : scarcerato Giuseppe Valentini - l’uomo che ha ucciso la moglie : Giuseppe Valentini, l'uomo di 78 anni che due giorni fa ha ucciso a colpi di fucile la moglie Silvana Marchionni a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è stato scarcerato dal momento che non sussiste alcun pericolo di fuga né di reiterazione del reato.Continua a leggere

Tragedia di Porto Sant'Elpidio - interviene la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo : "Infittire la rete sociale di sostegno ... : "I recenti gravi fatti di cronaca, e in particolar modo quello che ha sconvolto la comunità di Porto Sant'Elpidio, dove si è perpetrato l'ennesimo femminicidio ai danni di una donna per mano del proprio coniuge, ci costringono ...

