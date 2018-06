Polizia Usa | per ora stop tolleranza zero

L’ONU ha accusato la Polizia del Venezuela di centinaia di omicidi : Con operazioni nelle periferie delle città che servivano al governo per dimostrare presunti risultati nella lotta al crimine The post L’ONU ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi appeared first on Il Post.

Roma - ubriaco ruba furgone e causa incidente : fermato dalla Polizia : durata pochi minuti la fuga di Z.A., un italiano di 49 anni, che ieri pomeriggio alle 17, alla guida di un Renault Kangoo ha provocato un incidente stradale in via Gregorio VII. Una pattuglia del XIII ...

Usa : 17enne afroamericano disarmato ucciso dalla Polizia - proteste a Pittsburgh : La vittima è il 17enne Antwon Rose Jr fermato dalla polizia pochi attimi prima a bordo di un'auto sospetta e scappato durante i controlli. Secondo gli agenti a bordo del mezzo c'erano due pistole. Per la famiglia invece non c'era alcun pericolo immediato e il ragazzino è stato colpito alle spalle.

Usa - la Polizia uccide un afroamericano di 17 anni. Proteste a Pittsburgh : “Era disarmato - colpito alle spalle” : Un altro giovane afroamericano disarmato è stato ucciso dalla polizia. Questa volta è successo a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il 17enne Antwon Rose Jr era a bordo di un’auto che gli agenti hanno fermato martedì durante un controllo, in seguito ad una sparatoria avvenuta in un altro punto della città pochi minuti prima. La polizia ha riferito che il teenager è fuggito dalla vettura e in un video diffuso online si vede il giovane che corre di ...

Polizia Ragusa : pullman irregolari e alterazione cronotachigrafi : 4 denunce : La Polizia Stradale di Ragusa ha denunciato 4 persone e sequestrato 2 congegni di alterazione dei cronotachigrafi. Trovati irregolari 2 pullman

Apple - iOS 12 chiuderà la falla usata dalla Polizia/ Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone : Apple, iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia: Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone. Pronto il Nuovo upgrade per la sicurezza degli smartphone di Cupertino(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Uffici del Comando Polizia Municipale chiusi a Ragusa : Il Comune di Ragusa comunica la chiusura degli Uffici del Comando in concomitanza con le operazioni di voto delle Amministrative comunali.

USA - ruba cingolato e fugge a tutta velocità : l’incredibile inseguimento della Polizia [VIDEO] : Un soldato a bordo di un cingolato rubato si è dato alla fuga sull’autostrada americana Interstate 95 Un inseguimento della polizia decisamente insolito e surreale è avvenuto sulla Interstate 95,nella zona nei pressi della militare di Fort Pickett. Un soldato della base aveva rubato un blindato della base militare per poi fuggire in strada a tutta velocità. Dopo un lungo inseguimento le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il cingolato ed ...