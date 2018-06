Plastica | Greenpeace | “Il riciclo non salverà i mari del pianeta

MicroPlastica anche in pesci e invertebrati - lo conferma una ricerca Greenpeace/Univpm/Ismar-Cnr [GALLERY] : 1/9 Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

Ikea : via Plastica monouso entro il 2020. Greenpeace : "Altri grandi marchi seguano esempio" : Ikea si impegna a progettare i suoi prodotti secondo i principi dell'economia circolare e a eliminare dai punti vendita di tutto il mondo tutti i prodotti in plastica monouso entro il 2020. L'azienda si impegna a ridurre l'impronta ambientale dei suoi prodotti, a fare ...

Plastica - Greenpeace : «Bene l’annuncio Ikea - altri grandi marchi seguano l’esempio» : Commentando quanto annunciato oggi da Ikea – ovvero l’eliminazione entro il 2020 di tutta la Plastica monouso presente nei suoi prodotti venduti in tutto il mondo, e il ripensamento delle sue produzioni secondo i principi dell’economia circolare, con l’obiettivo di utilizzare solo energia rinnovabile e materiali riciclati entro il 2030 – Giuseppe Ungherese, della campagna Inquinamento di Greenpeace, dichiara: «La decisione di Ikea di rimuovere ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Greenpeace chiede di fermare l’inquinamento da Plastica : “Appartengono per la maggior parte a Coca-Cola, Unilever, Nestlé e Procter & Gamble i rifiuti in plastica raccolti e catalogati recentemente da Greenpeace e da altre organizzazioni del movimento BreakFreeFromPlastic in alcune spiagge delle Filippine. Proprio a queste aziende, e alle maggiori potenze economiche che si incontreranno nei prossimi giorni al G7 in Canada, Greenpeace – riporta una nota – chiede interventi per la ...

Con Greenpeace Plastic Radar i rifiuti in Plastica nei mari si segnalano con WhatsApp - : Nei mesi scorsi Greenpeace ha lanciato una petizione , no-Plastica.Greenpeace.it, , sottoscritta da più di un milione di persone in tutto il mondo, in cui si chiede ai grandi marchi come Coca-Cola, ...

Greenpeace : nasce Plastic Radar - un’iniziativa per segnalare i rifiuti in Plastica nei nostri mari [VIDEO] : Greenpeace lancia oggi Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti in Plastica sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie dei mari italiani. È possibile partecipare all’iniziativa utilizzando la più comune applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp, inviando le segnalazioni al numero di Greenpeace +39 342 3711267. Attraverso il sito PlasticRadar.Greenpeace.it sarà possibile consultare i risultati e ...

Plastica - Greenpeace : plauso per l’impegno della Commissione Europea - ma servono misure più ambiziose : Greenpeace, insieme alla coalizione ReThink Plastic Alliance, accoglie favorevolmente la nuova proposta di direttiva della Commissione Europea sulla Plastica usa e getta e la considera un primo passo, importante e positivo, verso la riduzione degli imballaggi e dei contenitori in Plastica monouso. La proposta prevede, tra i vari provvedimenti, il bando per cannucce, piatti e posate di Plastica usa e getta e l’incremento del riciclo delle ...