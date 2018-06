Pizzaiolo | lavavetri e mendicante | la storia di Beiranvand | il portiere che ha fermato

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Povertà e miseria, ma con un sogno mai abbandonato: ladi Alireza, ildell’Iran che ha parato un rigore a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sbuffa dagli 11 metri, lo sguardo è il solito, quello che con la spocchia del campione pensa già a come esultare. Fischio, rincorsa, tiro e… parata! Ildell’Iran para il calcio di rigore che avrebbe consegnato al Portogallo, Campione d’Europa in carica e super favorito, la vittoria e il primo posto nel girone. LaPresse / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV Alizeraabbraccia il pallone dopo la parata, una scena quasi tenera. Del resto quel pallone è la cosa più cara che ha al mondo. Lui che da piccolo ha conosciuto la povertà e si è guadagnato da vivere da solo. Il tutto senza abbandonare mai il suo sogno, anche quando il padre gli strappava i guanti daperché non voleva gestire il gregge di famiglia e ...