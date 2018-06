Pirelli P Zero Sound | lo pneumatico F1 diventa speaker Hi-Fi

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Gli appassionati di Formula Uno possono godersi il mondiale in tv su Sky in 4K HDR, poi spegnere la televisione e ascoltarsi un po’ di musica con uno degli pneumatici visti in gara, ma “trasformato” in un altoparlante.Design e Ixoost, azienda modenese che firma esclusivi sistemi audio legati al mondo dei motori, hanno unito le forze per progettare un esclusivo sistema audio per gli appassionati di motorsport: un impianto hi-fi che integra un altoparlante Bluetooth dentro la replica della Wind Tunnel Tyre, ilin scala ridotta prodotto daper le squadre del campionato F1, da utilizzare nella galleria del vento. Dal modello in scala nasce, una mini tyre davvero sorprendente per il design e la tecnologia, capace di erogare un flusso molto particolare: quello della musica. Il sistema acustico integra un potente amplificatore con DSP da ...