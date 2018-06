Pikes Peak | record incredible per Volkswagen

Rivoluzione elettrica Volkswagen. La I.D. R domina la Pikes Peak stabilendo un incredibile primato : COLORADO SPRINGS - Una fulminea salita per il pilota, un grande passo avanti per tutto il mondo dell'auto. L'astronave ecologica griffata Volkswagen plana sulle Montagne Rocciose e, senza...

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - un'auto elettrica batte tutti i record della cronoscalata più famosa : Così il record della 'Salita alle nuvole', la cronoscalata più famosa al mondo, ha consacrato lo sforzo tecnico della Volkswagen. Non solo, ha ribadito le reali potenzialità della trazione elettrica: ...

Pikes Peak - La Bentley Bentayga conquista il record delle Suv : La Bentley Bentayga è la Suv di produzione più veloce di sempre della Pikes Peak. La sport utility britannica ha appena infranto il record della cronoscalata più famosa al mondo fermando il cronometro sui 10 minuti, 49 secondi e 9 decimi, dimostrandosi così più veloce di quasi due minuti rispetto al precedente primato, fatto segnare nel 2013 da una Range Rover Sport.Di serie. La Bentayga utilizzata per la gara in salita era quasi totalmente di ...

Volkswagen I.D. R - impresa storica dell'elettrica alla Pikes Peak : è record assoluto [VIDEO] : La Volkswagen I.D. R ha compiuto una vera e propria impresa alla Pikes Peak 2018 che si è corsa ieri. Nella cronoscalata più popolare del mondo che si estende sulla vetta di Pikes Peak, in Colorado, il prototipo elettrico con due motori elettrici con 680 CV di potenza, ha polverizzato il precedente record assoluto , andando ben oltre ...

Pikes Peak - Trionfo per Dumas e la Volkswagen : I record esistono per essere battuti, però quello di Loeb con la Peugeot alla leggendaria Pikes Peak pareva impossibile anche solo da avvicinare. Invece sulla Salita alle nuvole, la cronoscalata più famosa al mondo, il prototipo elettrico I.D. R della Volkswagen lha abbassato, ma è più corretto dire demolito, di oltre 16 secondi.Al volante il francese Romain Dumas che rimane uno dei piloti più vittoriosi ed eclettici al mondo e che in Colorado ...

Pikes Peak 2018 - La Volkswagen I.D. R sbriciola tutti i record : La Volkswagen I.D. R ha letteralmente dominato l'edizione numero 96 della Pikes Peak International Hill Climb. La più famosa gara in salita al mondo, che si disputa ogni anno in Colorado, ha avuto un solo grandissimo protagonista: Romain Dumas. Secondo tempo assoluto per Simone Faggioli sulla Norma M20, terzo Peter Cunningham con la Acura Tlx Gt.sbriciolati tutti i record. La Volkswagen era partita in sordina, puntando ufficialmente a migliorare ...

Il mito della Pikes Peak - la corsa in salita più antica e prestigiosa del mondo : La chiamano 'Race to the Clouds' ed è una della gare più antiche e folli della storia dell'automobilismo. È la Pikes Peak Hill Climb, disputata per la prima...

Faggioli - il re italiano delle salite sfida la Volkswagen alla Pikes Peak : Se la Pikes Peak Hill Climb è la cronoscalata più famosa al mondo, è altrettanto vero che l'Italia ha dato alla storia dell'automobilismo i migliori specialisti, ma...

Pikes Peak - al via la 'corsa verso le nuvole' americana : L'anno dopo fu Sebastien Loeb , 9 volte campione del mondo WRC, a "disintegrare" nuovamente il record con un'incredibile 8:13.878 a bordo della Peugeot 208 T16 Pikes Peak. Volkswagen per il record ...

Bentley Bentayga - Tutto pronto per la sfida alla Pikes Peak : La Bentley ha concluso lo sviluppo della Bentayga che parteciperà alla edizione 2018 della Pikes Peak con il campione della specialità Rhys Millen. La vettura ambisce al record di categoria per una Suv di serie e partecipa nella classe dove le modifiche concesse sono minime.600 CV e 300 kg in meno per sfidare la montagna. La base di partenza è quella della W12 biturbo da 600 CV, completa di sospensioni a controllo elettronico e trazione ...

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - pronta al debutto con la tipica livrea grigia ed il numero 94 : VERONA - Si avvicina l'appuntamento con la 96esima edizione della Pikes Peak, la cronoscalata più famosa al mondo, che quest'anno vedrà il marchio Volkswagen impegnato con la...

Svelata la livrea della I.D. R Pikes Peak : E’ iniziato il conto alla rovescia per la 96° Pikes Peak International Hill Climb. Due settimane prima del via alla cronoscalata più famosa al mondo, la I.D. R Pikes Peak si è presentata all’ultimo test ufficiale con la livrea definitiva e il suo numero di gara. Il 24 giugno, la prima auto da competizione completamente […] L'articolo Svelata la livrea della I.D. R Pikes Peak sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - Svelata la livrea del prototipo elettrico : A due settimane dal via della cronoscalata più famosa al mondo la Volkswagen ha svelato la livrea della I.D. R Pikes Peak. Il prototipo elettrico appositamente realizzato per cercare di battere ogni record sulla salita del Colorado avrà una livrea con diversi richiami alla famiglia di vetture a zero emissioni della Casa tedesca, a partire dal numero fino ad arrivare alla tinta della carrozzeria. Per il tentativo di record la Volkswagen ha scelto ...

I.D. R - Volkswagen cala l'asso per il record della Pikes Peak : Volkswagen non ha lesinato impegno per entrare nella leggenda della Pikes Peak, la gara in salita più famosa del mondo che si svolgerà il 24 giugno. Nota come 'race to the clouds' - la corsa tra le ...