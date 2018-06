Picchia la moglie e spara al figlio | arrestato 54enne di Carsoli

Picchia la moglie e spara al figlio/ 54enne di Carsoli arrestato : aveva un arsenale in casa : Picchia la moglie e spara al figlio, 54enne di Carsoli arrestato: aveva un arsenale in casa con pistole modificate artigianalmente e vari coltelli. L'uomo è accusato di vari reati(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Moglie non rispetta ramadan : la Picchia e le versa secchio d’acqua sul letto per non farla dormire : I fatti a Torino. La donna era uscita con le amiche. Al ritorno, il marito marocchino di 40 anni l'ha presa a calci e pugni. La donna è riuscita però a chiamare i carabinieri. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.Continua a leggere

Napoli - Picchia e chiude la moglie in casa : arrestato : Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato Continua a leggere L'articolo Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato proviene da NewsGo.

Picchia la moglie per anni e poi la perseguita con decine di telefonate - arrestato : Schiacciato su una piattaforma a Montale, muore sul lavoro un 31enne 3 Anziana legata mani e piedi e rapinata da un finto postino, è caccia all'uomo 4 In auto 153mila euro in contanti: arrestato ...

Picchia la moglie davanti ai figli minori - scatta il divieto di avvicinamento per 41enne aquilano : L'Aquila - La Squadra Mobile, sezione reati contro la persona, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna maltrattata dal marito 41enne residente all’Aquila. Il provvedimento è stato messo dal giudice per le indagini preliminari, Guendalina Buccella, su richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco. Nel corso delle indagini è emerso che il marito della vittima ha reiteratamente maltrattato ...

Biella - Picchia la moglie davanti ai figli - arrestato un 45enne : Biella, picchia la moglie davanti ai figli, arrestato un 45enne Biella, picchia la moglie davanti ai figli, arrestato un 45enne Continua a leggere L'articolo Biella, picchia la moglie davanti ai figli, arrestato un 45enne proviene da NewsGo.

BRESCIA - UCCIDE MOGLIE E SI TOGLIE LA VITA/ Ultime notizie - omicidio-suicidio a Ome “Picchiata e accoltellata” : Ome, BRESCIA: 50enne UCCIDE la MOGLIE e poi si suicida nell'appartamento di famiglia. Ennesima tragedia, il figlio dà l'allarme: indagano i carabinieri della Franciacorta, giallo su movente(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:00:00 GMT)

Latina - Picchia la moglie e la fa cadere con la bambina in braccio : arrestato : picchia la moglie, non ferma la sua furia neppure il fatto che ha la loro bambina in braccio. Anzi, quando sotto i suoi colpi la donna vacilla e cade e la bimba sbatte la testa ferendosi, lui non le ...

Picchia moglie in strada ma arriva il netturbino e mette l'uomo ko : Ha iniziato a Picchiarla selvaggiamente. Prima con un oggetto e poi a calci. Un uomo, dopo essere uscito da un"udienza della corte di giustizia di Istanbul con la ex-moglie, l'ha aggredita e ha inizato a menarla per decine di secondi. Il tutto in mezzo alla strada mentre la donna urlava e invocava aiuto. A un certo punto, un netturbino comunale ha sentito le grida ed è intervenuto per soccorla prendendo la rincorsa e atterrando il marito ...

"Sei vecchia" - ex pugile Nardiello Picchia e urina sulla moglie : condannato/ Roma - dagli insulti alle minacce : Vincenzo Nardiello, ex pugile condannato a 2 anni e mezzo per aver minacciato, insultato e picchiato la sua ex convivente. La decisione dei giudici dopo anni di calvario.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:34:00 GMT)

Pazzo di gelosia Picchia e violenta la moglie : 37enne arrestato dai carabinieri : L'ha seguita e dopo averla trovata appartata in auto con il suo nuovo compagno l'ha tirata fuori a forza, picchiata e poi trascinata di forza a casa dove per punirla ulteriormente l'ha violentata. E' ...

Scopre la ex moglie con un altro - Picchia lui e violenta lei per punirla : I due vivevano da separati in casa da tempo ma l'uomo sembra non si fosse rassegnato ala fine del rapporto. Quando l'ha trovata in auto in compagnia di un amico, è scattata la sua furia: ha picchiato l'altro e trascinato la donna in casa dove poi l'ha brutalmente stuprata. arrestato dai carabinieri e condotto in carcere.Continua a leggere

Arezzo - sorprende la ex moglie con un amico - Picchia lui e violenta lei per punirla : arrestato : E' salito in casa e ha violentato la moglie, poi è stato arrestato. È successo nella Valdichiana aretina, dove un 37enne è stato arrestato dai carabinieri e, secondo quanto appreso, deve risopndere di ...

AREZZO - STUPRA LA MOGLIE DOPO AVERLA SCOPERTA CON L’AMANTE/ Arrestato 37enne : li ha anche Picchiati : AREZZO, STUPRA la MOGLIE DOPO AVERLA SCOPERTA in auto con l'amante: prima li picchi entrambi e poi a casa abusa di lei. Arrestato 37enne: sostiene che lei "era consenziente"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:58:00 GMT)