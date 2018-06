Pezzi Unici | quando inizia la fiction | trama e cast Ecco tutte le indiscrezioni

superguidatv

: @FrancescoGhire2 Pezzi unici - BarchiesiCinzia : @FrancescoGhire2 Pezzi unici - residencemanass : Castellitto a Prato sul set di Pezzi Unici - Foto - ZeusMega : RT @EnfantProdige: @CIAfra73 @IdaLa56 @misscharmy @ZeusMega @AnnaSpocchiossa @pazzi_tv ??Continua il soldalizio tra Cinzia Th Torrini e Lore… -

(Di martedì 26 giugno 2018)? Cosa sappiamo sulla nuovadiretta da Cinzia Th Torrini che è tornata a lavorare con Loretta Goggi? Ebbene sì il loro sodalizio vincente continua. Dopo i successi di Un’altra vita e Sorelle, infatti, entrambe sono all’opera per una nuova ed entusiasmateRai che vedremo presto sull’ammiraglia. Quali attori sono previsti nel? Di che cosa parlerà questa serie tv?alcune risposte alle domande dei telespettatori più curiosi. Di sicuro nella prossima stagione si vedranno numerose novità su Rai 1, per ora, però, bisogna accontentarsi di scoprire pian piano pochi e semplici news in merito ai nuovi prodotti.le anticipazioni In queste settimane hanno preso il via, a quanto pare, le riprese di, nuovadiretta da Cinzia Th Torrini e con Loretta Goggi. E’ bene ...