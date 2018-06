motorinolimits

: Una nuova star nella nuova stagione di 4 Ristoranti...un Leone! Scopri di più sul nostro blog! - peugeotitalia : Una nuova star nella nuova stagione di 4 Ristoranti...un Leone! Scopri di più sul nostro blog! - BarbaraPremoli : Peugeot Traveller per ristoranti con Alessandro Borghese - MotoriNoLimits : Peugeot Traveller per ristoranti con Alessandro Borghese -

(Di martedì 26 giugno 2018) “4Estate” e “4– 5° Stagione” vedranno la presenza di una nuova star, ma non in cucina: nella nuova serie al via a breve tra i protagonisti ci sarà infatti anche. Lo chef, con la sua lunga esperienza nel campo della ristorazione e conduttore della serie televisiva, è pronto … L'articoloperconMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.