Petrolio | in rialzo a New York a 68 | 25dlr

Petrolio : accordo Opec e Non Opec per rialzo produzione di 1 mln b/g : Vienna, 23 giu. (AdnKronos/Xin) – accordo tra i paesi produttori di Petrolio Opec e quelli non appartenenti al cartello, compreso la Russia, per aumentare la produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno. L’accordo è stato raggiunto oggi al termine degli incontri a Vienna.L’accordo iniziale, quello del 2016, che puntava ad una riduzione della produzione di Petrolio di 1,8 milioni di barili al giorno, sostiene ...

Petrolio : accordo Opec e Non Opec per rialzo produzione di 1 mln b/g : Vienna, 23 giu. (AdnKronos/Xin) – accordo tra i paesi produttori di Petrolio Opec e quelli non appartenenti al cartello, compreso la Russia, per aumentare la produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno. L’accordo è stato raggiunto oggi al termine degli incontri a Vienna.L’accordo iniziale, quello del 2016, che puntava ad una riduzione della produzione di Petrolio di 1,8 milioni di barili al giorno, sostiene ...

Petrolio in rialzo dopo i dati sulle scorte USA : Teleborsa, - Scendono più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ...

Petrolio in rialzo dopo i dati sulle scorte USA : Scendono più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette ...

Petrolio chiude in rialzo a 66 - 6 dollari : ANSA, - NEW YORK, 13 GIU - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,44% a 66,64 dollari al barile.

Petrolio chiude in rialzo a 66 - 6 dollari : NEW YORK, 13 GIU - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,44% a 66,64 dollari al barile.

Petrolio chiude in rialzo a 66 - 6 dollari : ANSA, - NEW YORK, 13 GIU - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,44% a 66,64 dollari al barile. 13 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio - attesa al rialzo la produzione non-OPEC : Teleborsa, - L'appetito mondiale per il Petrolio dovrebbe rimanere solido per tutto il prossimo anno, con la produzione americana che continua a dominare la crescita dell'offerta. Lo sottolinea l' ...

Petrolio - attesa al rialzo la produzione non-OPEC : L'appetito mondiale per il Petrolio dovrebbe rimanere solido per tutto il prossimo anno, con la produzione americana che continua a dominare la crescita dell'offerta. Lo sottolinea l' Agenzia ...

Petrolio : in rialzo a 65 dollari : RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO +++ , , ANSA, - ROMA, 7 GIU - Il Petrolio è in rialzo a 65,05 dollari per il barile Wti e a 75,86 dollari per il Brent. 7 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in rialzo a 56 dollari : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Il Petrolio è in rialzo a 65,05 dollari per il barile Wti e a 75,86 dollari per il Brent. 7 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in rialzo a 65 - 84 dollari : ANSA, - ROMA, 6 GIU - Il Petrolio è in rialzo a 65,84 dollari per il barile Wti e a 76,14 dollari per il Brent. 6 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 21 dlr : New York, 30 mag. (AdnKronos/Xin) – chiude in rialzo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per luglio, infatti, ha chiuso guadagnando 1,48 dollari, attestandosi a 68,21 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,21 dlr sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 21 dlr : New York, 30 mag. (AdnKronos/Xin) – chiude in rialzo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per luglio, infatti, ha chiuso guadagnando 1,48 dollari, attestandosi a 68,21 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,21 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.