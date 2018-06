Peso in gravidanza

La gravidanza non è la causa dell'aumento di Peso - lo dice la scienza : La gravidanza non comporta un aumento di peso a lungo termine. gravidanza e aumento di peso : uno studio Un recente studio australiano smentisce la convinzione secondo cui una mamma in gravidanza ...

Caffeina in gravidanza : sovrapPeso o obesità nei bambini delle madri che ne consumano di più : Uno studio condotto dai ricercatori della Sahlgrenska Academy (Svezia), in collaborazione con il Norwegian Institute of Public Health, dimostra che anche il consumo moderato di caffè durante la gravidanza (1-2 tazze al giorno) è collegato al rischio di sovrappeso o obesità nei bambini. Non è stato dimostrato chiaramente se la Caffeina è la causa diretta del sovrappeso, ma la relazione, da sola, ha portato i ricercatori ad incoraggiare una ...