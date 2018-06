Perugia | accoltella un uomo e distrugge l' auto della polizia

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Notte di follia per un brasiliano di 28 anni, arrestato dalladi. Le accuse sono di per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L', come riportato daToday, ha aggredito eto un connazionale con una bottiglia rotta per rapinarlo. La vittima è stata soccorsa dai medici dell'ospedale del capoluogo umbro: la prognosi - per le ferite al volto e a un braccio - sono state refertate con una prognosi di 10 giorni.Poi, come se non bastasse, il sudamericano ha aggredito i poliziotti accorsi sul posto - nel quartiere di Fontivegge, zona caldacittà - e ha danneggiato l'degli agenti a calci, spaccandone i vetri e la carrozzeria. Una furia. Uno dei poliziotti, in seguito alla colluttazione, ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.E non è finita qui. Il 28enne era già stato espulso. Secondo quanto spiegato dalla ...