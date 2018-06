Perché il congresso subito

huffingtonpost

(Di martedì 26 giugno 2018) Come era facilmente prevedibile alla luce dei risultati di domenica, è ripreso il dibattito sul Pd, dentro e fuori il Pd, sul suo futuro, sul suo destino, sulla sua sorte. Lasciamo perdere le analisi e le posizioni dei commentatori "esterni". Occupiamoci di noi.Siamo un partito che haun durissimo colpo 4 mesi fa, che nelle successive, ed assai vicine nel tempo, tornate elettorali non è riuscito a recuperare terreno ma che, nonostante le sconfitte, ancora esiste e, lasciatemelo dire, avendo ancora il consenso di milioni di persone, non solo ha il diritto ma deve essere consapevole, di essere una forza politica popolare.Da qui dobbiamo ripartire. Da questa consapevolezza, che è anche una grandissima responsabilità, dobbiamo riprendere rapidissimamente il cammino. Il compito di un partito popolare che subisce una sconfitta così grande deve essere ...