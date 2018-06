Perché Hussein di Giordania non è solo il principe che ha guardato i Mondiali con William

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Da quando il, erede al trono di, hacoli suoi follower sono passati da un milione e trecentomila a un milione e mezzo. Ma non pensate che sia tutto merito del britannico: il primogenito della regina Rania e del re Abdallah se la cava bene da. Ventitré anni, tre fratelli minori e un’istruzione occidentale, da un paio d’anni è in cima alle classifiche degli scapoli più desiderati e degli under 30 più influenti al mondo. Oltre a essere luogotenente delle forze armate giordane e ad aver ricevutodurante la sua visita nel Paese, gode da tempo di una grande visibilità internazionale nonostante la giovane età. https://www.instagram.com/p/BERACwvGIfD/?taken-by=aljo LEGGI ANCHEIle l'intoccabile rito della partita deiSua Altezza Reale AlBin Abdullah II, questo il ...