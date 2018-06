Pd | tracollo ai Ballottaggi Fronte repubblicano | si accende il dibattito | Calenda vs

Ballottaggi - Di Battista : “Il Pd è morto. Ad ucciderlo è stato il suo atteggiamento borghese. Io sono felice del tracollo ” : “Il Pd è morto. Ad ucciderlo non sono stati i Franceschini, le Boschi, i Renzi o i Gentiloni. Costoro sono ‘comparse’ già finite nell’oblio. Ad ucciderlo è stato l’ atteggiamento profondamente ‘borghese’ ed anti-popolare che ha dimostrato in questi anni. Pensavano di cavarsela con qualche diritto civile”. Alessandro Di Battista , ex deputato M5s e ancora punto di riferimento del Movimento 5 stelle, è intervenuto ...

Senza luce. Il tracollo ai ballottaggi allarga le crepe fra i dirigenti del Pd : La notte fonda in cui il Pd è sprofondato perdendo praticamente tutti i ballottaggi in zone storicamente fedelissime (Massa, Siena, Pisa, Imola), ha fatto ripartire la rumba democratica. E l'assemblea del prossimo luglio – probabilmente il 7 – che avrebbe dovuto portare a una tutto sommato tranquilla proroga di Maurizio Martina quale segretario almeno fin dopo le europee, si è trasformata nell'ennesima attesa di una ...

Elezioni - ecco tutti i risultati dei ballottaggi : tracollo Pd nella Toscana rossa : Tre milioni di elettori chiamati al voto e una affluenza in calo rispetto al primo turno delle Elezioni comunali. Si è votato in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, Il 10 giugno, al primo turno, solo 6 dei 20 capoluoghi avevano chiuso la partita subito (Brescia e Trapani al centrosinistra; Vicenza, Treviso, Catania e Barletta al centrodestra). Quello di oggi era un piccolo test per Lega e M5S, che dovevano fare i conti con il ...