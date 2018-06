Pd | Orlando | “Calenda? Sua proposta è Scelta Civica Renzi? Dicono che non c’è più ma i

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) “Calenda vuole sciogliere il Pd e costruire un nuovo movimento? Questa ipotesi, in verità, è stata già tentata. Si chiamavae non ha funzionato”. Così a Omnibus (La7) Andrea, esponente della minoranza Pd, commenta lapolitica di Carlo Calenda. E spiega: “Francamente per me quella non è una strada con la quale si può recuperare un rapporto coi settori popolari della società, che rappresentano l’elettorato più tradizionale del centrosinistra. In realtà, dobbiamo percorrere due fasi, perché non ce la caveremo certamente in una settimana. Nella fase uno, dobbiamo abbandonare chiacchiere, formule, recriminazioni su colpe varie e dire ai nostri elettori: ‘Se vi siete sentiti soli, è colpa nostra. E vi chiediamo scusa‘. Questo deve essere il punto di partenza. Qualunque forma di arroganza e di spocchia” – continua ...