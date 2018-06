ilfattoquotidiano

: ??Calenda al Tg1: 'Domani farò uscire un Manifesto politico del Fronte Repubblicano'. Così, all'improvviso. Vaste pr… - masechi : ??Calenda al Tg1: 'Domani farò uscire un Manifesto politico del Fronte Repubblicano'. Così, all'improvviso. Vaste pr… - pipposcifo1 : RT @fattoquotidiano: Pd, Calenda: “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca l’Assemblea per il 7 luglio - Cascavel47 : Pd, Calenda: “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca l’Assemblea per il 7 luglio… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Alla fine ilRepubblicano si farà. O meglio ne annuncia ilCarlo. “Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale domani farò uscire unpolitico di questo. Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare perché impegnato in una diatriba interna che non interessa a nessuno”, ha detto l’ex ministro del governo di Matteo Renzi al Tg1. L’annuncio diarriva nella stessa giornata in cui il presidente del Pd, Matteo, hatonazionale: si terrà il 7 luglio ed è chiamata a decidere quando e come tenere il congresso. Una mossa con la qualesi smarca da Renzi che avrebbe preferito far slittare l’Assise a dopo le europee del ...