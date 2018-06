PD & BANCHE Siena-Mps | la vendetta del grande voto di scambio

S&P : 'per ora rating banche italiane non a rischio - ma serve ripresa economia sostenibile' : Per ora i rating delle banche italiane non sono a rischio, anche se il settore ha bisogno di stabilità economica. E' quanto ha scritto l'agenzia S&P in una nota.

Banche - S&P : serve stabilità per completare processo risanamento : Roma, 11 giu. , askanews, Standard & Poor's esclude che le recenti vicende politiche in Italia possano ripercuotersi con variazioni immediate sui livelli di rating delle Banche tricolori. Tuttavia, in ...