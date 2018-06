Pd a rischio estinzione | patto tra i big | ribaltone anti-Renzi e congresso subito

Sinistra a rischio estinzione : Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per 217mila elettori. E subito dopo, spoglio delle schede. Sono nove i Comuni che vanno al ballottaggio in Lombardia per eleggere sindaco e Consiglio: Sondrio, cinque centri della Brianza (Seregno, Seveso, Nova milanese, Carate Brianza e Brugherio) e tre della Città metropolitana di Milano: Cinisello, Bareggio e Gorgonzola.Tranne Seregno, arrivata al voto con un commissario prefettizio, i sindaci uscenti sono ...

La battaglia per salvare la lince dei Balcani - simbolo dell'Albania : è a rischio estinzione : Chi fissa negli occhi una lince dei Balcani rimane cieco, narra una leggenda albanese. Ma l'animale, un simbolo nazionale, è quasi scomparso oggi. Ne restano appena quaranta esemplari nelle Montagne di Macedonia e Albania....

Mappato il Dna del rinoceronte bianco a rischio estinzione : Mappato il Dna del rinoceronte bianco settentrionale, ad un passo dall’estinzione. L’analisi del materiale genetico, pubblicata sulla rivista Genome Research dall’organizzazione no-profit San Diego Zoo Global permette di fare luce sulla storia evolutiva di questo gigante fragile. In tal modo si riaccendono nuove speranze per il suo salvataggio che si prepara ad opera di un gruppo internazionale di esperti nel quale ha un ruolo ...

Giornata della Biodiversità : in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione : Anche in Italia e nel Mar Mediterraneo la Biodiversità è in pericolo. Inquinamento e marine litter, in primis, ma anche cambiamenti climatici, alterazione dell’habitat, specie aliene invasive e sovra sfruttamento delle risorse naturali sono i principali nemici di questo capitale naturale, di cui l’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa, ospitando circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente ...

Un quinto delle specie italiane a rischio estinzione : Ma il Mar Mediterraneo è purtroppo anche una delle sei aree maggiormente invase da marine litter nel mondo a causa della sua struttura: un bacino semichiuso con ridotti scambi d'acqua con l'Oceano ...

Tapanuli a rischio estinzione / Il nuovo orango appena scoperto potrebbe sparire per colpa dell'uomo : Tapanuli a rischio estinzione, il nuovo orango appena scoperto potrebbe essere davvero a rischio estinzione. Ce ne sono appena 800 esemplari e l'uomo sta rischiando di farli scomparire.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:26:00 GMT)

'Stiamo già perdendo l orango appena scoperto'. Il Tapanuli a rischio estinzione per colpa dell uomo : Nel mondo, negli ultimi 16 anni, sono scomparsi 100mila oranghi e la lotta per riuscire a proteggere questi splendidi animali è sempre più complessa. L'orango di Tapanuli, nuova specie scoperta in ...

Uccelli - una specie su otto a rischio estinzione : il 40% già in declino : Nel complesso infatti il 40% delle 11.000 specie di Uccelli del mondo è già da considerarsi al momento 'in declino'. Una cifra che indica qualcosa di più dell'estinzione stessa: senza gli Uccelli, ...