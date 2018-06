Pazza offerta del Psg per Pogba | Verratti + cash | Mourinho traballa

sportfair

: Approfitta della pazza offerta di GIUGNO! Vieni a provare la nostra Pizza con un bel bagno in piscina GRATIS!!! - picentini : Approfitta della pazza offerta di GIUGNO! Vieni a provare la nostra Pizza con un bel bagno in piscina GRATIS!!! - NapoliSport1926 : Napoli, offerta PAZZA?? Scambio assurdo per comprare lui ???? - arcens27 : RT @CalcioNapoli24: -

(Di martedì 26 giugno 2018) Paulal centro di diverse voci di mercato dopo le sue dichiarazioni ‘bellicose’ in merito al rapporto con: addio vicino? Il Psg fa sul serio per Paul. Il club parigino, secondo la stampa inglese, si sarebbe gettato a capofitto sul ‘Polpo’ per tentare di far fare il salto di qualità alla rosa da mettere a disposizione di Tuchel. L’è di quelle da far girare la testa. Il Psg ha proposto aed al Manchester United, di cederein cambio di Marcoed una parte economica. Insomma, una proposta folle quella dei parigini che sembrano intenzionati a far di tutto per riportare in Francia il calciatore della Nazionale. L'articolodel Psg perSPORTFAIR.