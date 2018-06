Patch di giugno per Samsung Galaxy S8 S8 Plus | Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra

Patch Adams / Su Rete 4 il film con Robin Williams e Philip Seymour Hoffman (oggi - 26 giugno 2018) : Patch Adams, Rete 4: nel pomeriggio a partire dalle ore 16.35 andrà in onda il film con Robin Williams protagonista, nel cast anche Philip Seymour Hoffman. (oggi, 26 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 05:54:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus iniziano a ricevere le Patch di sicurezza di giugno in Olanda : I top di gamma Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus hanno iniziato a ricevere in Olanda un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus iniziano a ricevere le patch di sicurezza di giugno in Olanda proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 - A6 Plus e J7 Pro ricevono le Patch di giugno 2018 : Samsung Galaxy S8, S8 Plus, A6 Plus e J7 Pro iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno 2018: per quanto riguarda l'Italia dovremo attendere ancora qualche giorno. L'articolo Samsung Galaxy S8, A6 Plus e J7 Pro ricevono le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le Patch di giugno 2018 : Le OxygenOS Open Beta 10 e 12 rispettivamente per OnePlus 5T e 5 seguono di un giorno quelle per i fratelli con qualche primavera in più sulle spalle L'articolo OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Segnali per Huawei P9 Lite dell’aggiornamento B503 : VNS-L21 con Patch di giugno : Per troppo tempo ci siamo astenuti dal parlarvi di Huawei P9 Lite VNS-L21, non di certo per mancanza di volontà da parte nostra, ma per penuria di notizie che riguardavano questa particolare versione, pronta finalmente ad essere raggiunta dalla patch di sicurezza di giugno, l'ultima concepita da Google. L'episodio è stato portato all'attenzione dal sempre attento portale 'stechguide.com', da cui potrete anche procedere al download del pacchetto ...

OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le Patch di giugno 2018 : Eccoci all'ennesimo appuntamento con i software "Beta ma non troppo", anche se mancano grosse novità rispetto alle ROM precedenti per OnePlus 3 e OnePlus 3T L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A3 - A5 - A6 - Honor 10 - Essential Phone : arrivano le Patch di maggio e di giugno : Come recita una regola non scritta, "è inizio mese, dunque è tempo di patch di sicurezza": in arrivo su Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone L'articolo Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone: arrivano le patch di maggio e di giugno proviene da TuttoAndroid.

Sony sempre al top con gli aggiornamenti : Patch di giugno per XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium : Come da tradizione, il produttore nipponico si dimostra tra i più attenti agli aggiornamenti. Dopo i Google Pixel (e Nexus) è infatti il […] L'articolo Sony sempre al top con gli aggiornamenti: patch di giugno per XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le Patch di sicurezza di giugno per diversi smartphone : Nelle ultime due settimane Samsung ha rilasciato le patch di sicurezza di maggio e i lavori non si sono certo fermati: le patch […] L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di giugno per diversi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di giugno 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di giugno, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati. L'articolo Patch di sicurezza di giugno 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.