PASTORE ALLA ROMA Contratto fino al 2023 per El Flaco | In giallorosso per tornare

PASTORE ALLA Roma/ Contratto fino al 2023 per El Flaco : "Giocherò mezzala ma..." : Pastore alla Roma, calciomercato news: oggi le visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. Ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:48:00 GMT)

PASTORE : "Alla Roma per tornare al top" : 'Ho scelto la Roma per diversi motivi, perchè è una grande squadra che sta crescendo tanto, perchè avevo voglia di tornare in Italia e per tornare protagonista: voglio far vedere a tutti che sono ...

PASTORE ALLA ROMA/ Visite mediche e firma - posa con la maglia : "Sono arrivato per vincere" : PASTORE ALLA ROMA, calciomercato news: oggi le Visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. Ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Ufficiale : PASTORE ALLA Roma per 24 - 7 milioni : Roma - Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma . In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di 'aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni ...

PASTORE ALLA Roma/ Visite mediche in corso : ieri l’abbraccio dei tifosi giallorossi a Ciampino : Pastore alla Roma, calciomercato news: oggi le Visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:56:00 GMT)

PASTORE ALLA Roma/ L'argentino è atteso nella capitale per le visite mediche : Javier Pastore, nuovo acquisto della Roma, è atteso nella capitale per le visite mediche. Il trequartista argentino è stato acquistato dal Psg per 20 milioni più 4 di bonus(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:25:00 GMT)

PASTORE - vicinissimo alla Roma - in vacanza con la sexy moglie [FOTO] : 1/5 ...

PASTORE ALLA Roma/ Accordo vicinissimo : taglio allo stipendio - arriva già venerdì? : Pastore alla Roma, l'Accordo è vicinissimo: l'argentino disposto anche ad accettare il taglio allo stipendio del Psg, potrebbe arrivare già venerdì...(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:35:00 GMT)

PASTORE ALLA ROMA/ L'agente del Flaco - Simonian : "Chiusura trattativa ancora lontana" : PASTORE ALLA ROMA, il Flaco vicinissimo ai giallorossi, si chiude oggi? I dettagli economici dell'operazione con il Paris Saint Germain, ormai in dirittura d'arrivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:47:00 GMT)

PASTORE ALLA Roma? / Calciomercato - accordo col Psg : anche il calciatore ha detto di sì! : Pastore alla Roma? Calciomercato: i giallorossi pensano all'argentino del Paris Saint German nel caso dovesse partire Radja Nainggolan. Il belga sempre più verso l'Inter di Luciano Spalletti(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:40:00 GMT)