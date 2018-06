Parchi | Wwf | “Dall’Emilia Romagna una proposta surreale del “Delta del Po”

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) La bozza di intesa per la gestione unitaria del parco del Delta del Po presentata stamane dalla Regione Emiliasia dal punto di vista del percorso istituzionale che dei contenuti: è singolare che una sola delle due regioni coinvolte (l’altra è il Veneto) abbia avanzato unasenza averla condivisa. Tuttavia la questione di fondo che, invece, deve chiarire il governo è se quello che si va creando, dopo oltre 30 anni di politiche attive di tutela inesistenti da parte delle due regioni e dei dueregionali esistenti (la zona del Delta è black spot per il bracconaggio ittico e venatorio a livello nazionale) è se, come scritto nelle modifica alla legge quadro sulle aree protette (contenuta nella legge di Bilancio 2018), si va a costituire un parco nazionale sulla base di un’intesa che coinvolga anche il Ministero dell’Ambiente o se invece tutto è delegato a ...