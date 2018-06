Salute - OMS : in Papua Nuova Guinea torna la polio dopo 18 anni : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la polio è tornata in Papua Nuova Guinea, dopo ben 18 anni da quando il Paese è stato dichiarato libero dalla malattia. Il virus ha colpito lo scorso aprile un bambino di sei anni: il contagio è avvenuto nella provincia di Morobe, dove solo il 61% dei bambini ha ricevuto le tre dosi raccomandate. L’OMS ha precisato che l’estremo isolamento della zona e i programmi ...

Facebook spento per un mese : l'esperimento della Papua Nuova Guinea : D'altro lato la creatura di Zuckerberg è nel mirino delle autorità politiche di mezzo mondo, accusata di leggerezza , quantomeno, nella gestione dei dati degli utenti, di diffusione delle fake news e ...

Esperimento Papua Nuova Guinea - chiude Facebook per un mese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papua Nuova Guinea chiude Facebook per un mese : Aim Sinpeng, esperto di politica e media digitali dell'Università di Sidney ha espresso al Guardian alcune perplessità in materia, poiché al momento Facebook è stato bannato in altre nazioni per ...

In Papua Nuova Guinea niente Facebook né porno online per un mese. Vediamo che succederà : La notizia arriva dalla Papua Nuova Guinea e desta scalpore: niente Facebook, né porno online per un mese. L'obiettivo dell'iniziativa varata dal governo di quello stato è limitare profili, notizia false e contenuti inappropriati e valutare i pro e contro dei social, dalle perdite di tempo e quindi dalla riduzione di produttività fino ai contraccolpi di natura psichica.Che influenza hanno i social network sul benessere ...

La Papua Nuova Guinea metterà in pausa Facebook per un mese : La Papua Nuova Guinea metterà in pausa Facebook per un mese Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, il ministro delle Comunicazioni Sam Basil ha dichiarato guerra ad account e notizie false Continua a leggere L'articolo La Papua Nuova Guinea metterà in pausa Facebook per un mese proviene da NewsGo.

Fake news - Papua Nuova Guinea banna Facebook per un mese : (Getty Images) Pulizie di primavera: un mese di blocco di Facebook per scandagliare la piattaforma in cerca degli utenti fasulli e degli effetti che il sito ha sulla popolazione. Questa la decisione della Papua Nuova Guinea, comunicata dal Ministro delle Comunicazioni Sam Basil, che ha spiegato come, nell’arco del periodo di pausa, gli analisti del suo diparimento potranno condurre approfondimenti. Ammettendo una seria preoccupazione per ...

Facebook al bando in Papua Nuova Guinea : stop a fake news e porno : Il governo della Papua Nuova Guinea ha deciso di mettere al bando Facebook per un mese al fine di fare pulizia di profili falsi e per studiare l'effetto che il social network sta avendo sulla ...