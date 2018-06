Papa Francesco riceve Macron in Vaticano Streaming video | “migranti e progetto Ue da

Papa Francesco riceve Macron : «I governi devono aiutare i poveri» : Città del Vaticano ? Macron come Putin, è arrivato all'appuntamento con il Papa con 23 minuti di ritardo rispetto al rigido protocollo precedentemente concordato. Accompagnato...

Papa Francesco riceve Macron : «I governi devono aiutare i poveri» : Città del Vaticano ? Macron come Putin, è arrivato all'appuntamento con il Papa con 23 minuti di ritardo rispetto al rigido protocollo precedentemente concordato. Accompagnato...

No - Papa Francesco non ha dato l’immunità diplomatica a un prete pedofilo per evitargli la prigione : (Foto: Franco Origlia/Getty Images) A volte il racconto delle notizie lascia un certo margine di discrezionalità alla narrazione. In altre occasioni, invece, le vicende vengono storpiate al punto da diventare a tutti gli effetti delle bufale. L’ultimo esempio, almeno in ordine cronologico, è la vicenda di Monsignor Carlo Alberto Capella, il diplomatico della Città del Vaticano appena condannato a 5 anni di reclusione e 5mila euro di multa ...

"L'inusuale" carezza sul volto di Macron a Papa Francesco : Stringendo cordialmente le mani del Papa al momento di congedarsi dalla Sala della Biblioteca, al termine dell'incontro nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente francese Emmanuel Macron, sorridendo, ha dato a Francesco una carezza sul viso.Al momento dello scambio dei doni, dopo il colloquio privato e la presentazione del seguito nella Sala della Biblioteca, il presidente francese Emmanuel Macron ha regalato al Papa un'edizione storica del ...

In ritardo dal Papa - Macron come Putin fa aspettare Francesco per 23 minuti : Lo scorso aprile, nel discorso ormai divenuto celebre al Collège des Bernardins, ha teso la mano al mondo cattolico, dopo anni di difficili relazioni con il suo predecessore Francois Hollande, ...

Bari - prove d'atterraggio davanti al porto per l'elicottero di Papa Francesco : papa Francesco sarà a Bari il 7 luglio per l'incontro ecumenico per la pace in Medio Oriente. l'elicottero che lo porterà in città atterrerà sul piazzale Cristoforo Colombo, a ridosso del porto. Le ...

Aborto e migranti - Papa Francesco : proteggere i 'non nati' e i poveri - : Durante l'udienza alla Pontificia Accademia per la Vita della Fondazione Gravissimum Educationis, il Pontefice ha toccato i temi dell'Aborto, dell'immigrazione e della globalizzazione, mettendo in ...

Il Partito comunista cinese e i fedeli commentano l'intervista di Papa Francesco sui dialoghi con la Cina : Cosa c'è da dire? Non sappiamo, che peccato! Oggi, i cristiani stanno diminuendo in Occidente, gli asiatici pensano soltanto a guadagnare, il mondo cerca solo il denaro, allora chi sosterrà le virtù ...

Papa Francesco : "genetica non svela mistero della vita"/ Video Angelus : "logica di Dio supera i nostri piani" : Angelus di Papa Francesco, Video: 'genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo'. Festa di San Giovanni.

