Papa Francesco promuove Galantino | sarà presidente dell’Apsa Altro passo nella

Vaticano - Papa Francesco a Macron : “I governi aiutino i poveri” : Vaticano, Papa Francesco a Macron: “I governi aiutino i poveri” Vaticano, Papa Francesco a Macron: “I governi aiutino i poveri” Continua a leggere L'articolo Vaticano, Papa Francesco a Macron: “I governi aiutino i poveri” proviene da NewsGo.

Brigitte Macron (in versione francescana) da Papa Francesco : L’abito nero semplice, che non lascia indovinare la marca e lo chignon con le extension raccolte, hanno trasformato Brigitte Macron, durante l’udienza con Papa Francesco, in una first lady dall’ineccepibile immagine protocollare, lontana anni luce dal suo look che usa il colore in ogni occasione. La coppia Macron era arrivata lunedì a Roma e non aveva perso l’occasione di concedersi una serata romantica, con tanto di baci rubati per ...

Papa Francesco incontra Emmanuel Macron : Il Presidente della Francia Emmanuel Macron si trova oggi a Roma e l'appuntamento sicuramente più importante della sua agenda odierna è stato quello con Papa Francesco, che lo ha ricevuto stamattina nella Sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.I due leader, affiancati da un interprete, sono rimasti a colloquio per circa un'ora e subito dopo c'è stato il tradizionale scambio di regali. Il Santo Padre ha donato a Macron il ...

Papa Francesco RICEVE MACRON IN VATICANO/ Stampa francese al seguito : "Due innovatori - ma sui migranti..." : MACRON incontra PAPA FRANCESCO in VATICANO: diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Papa Francesco riceve Macron in Vaticano/ Streaming video : “migranti e progetto Ue da rinnovare” : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: diretta Streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Papa Francesco riceve Macron : «I governi devono aiutare i poveri» : Città del Vaticano ? Macron come Putin, è arrivato all'appuntamento con il Papa con 23 minuti di ritardo rispetto al rigido protocollo precedentemente concordato. Accompagnato...

Papa Francesco riceve Macron : 'I governi devono aiutare i poveri' : Lo scorso aprile, nel discorso ormai divenuto celebre al Collège des Bernardins, ha teso la mano al mondo cattolico, dopo anni di difficili relazioni con il suo predecessore Francois Hollande, ...

Papa Francesco riceve Macron : «I governi devono aiutare i poveri» : Città del Vaticano ? Macron come Putin, è arrivato all'appuntamento con il Papa con 23 minuti di ritardo rispetto al rigido protocollo precedentemente concordato. Accompagnato...

Papa Francesco A MACRON : “GOVERNI AIUTINO I POVERI”/ Vaticano diretta streaming video : ‘silenzio’ sui migranti : MACRON incontra PAPA FRANCESCO in Vaticano: diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:42:00 GMT)

No - Papa Francesco non ha dato l’immunità diplomatica a un prete pedofilo per evitargli la prigione : (Foto: Franco Origlia/Getty Images) A volte il racconto delle notizie lascia un certo margine di discrezionalità alla narrazione. In altre occasioni, invece, le vicende vengono storpiate al punto da diventare a tutti gli effetti delle bufale. L’ultimo esempio, almeno in ordine cronologico, è la vicenda di Monsignor Carlo Alberto Capella, il diplomatico della Città del Vaticano appena condannato a 5 anni di reclusione e 5mila euro di multa ...

"L'inusuale" carezza sul volto di Papa Francesco da parte di Macron : Stringendo cordialmente le mani del Papa al momento di congedarsi dalla Sala della Biblioteca, al termine dell'incontro nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente francese Emmanuel Macron, sorridendo, ha dato a Francesco una carezza sul viso.Al momento dello scambio dei doni, dopo il colloquio privato e la presentazione del seguito nella Sala della Biblioteca, il presidente francese Emmanuel Macron ha regalato al Papa un'edizione storica del ...

"L'inusuale" carezza sul volto di Macron a Papa Francesco : Stringendo cordialmente le mani del Papa al momento di congedarsi dalla Sala della Biblioteca, al termine dell'incontro nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente francese Emmanuel Macron, sorridendo, ha dato a Francesco una carezza sul viso.Al momento dello scambio dei doni, dopo il colloquio privato e la presentazione del seguito nella Sala della Biblioteca, il presidente francese Emmanuel Macron ha regalato al Papa un'edizione storica del ...

In ritardo dal Papa - Macron come Putin fa aspettare Francesco per 23 minuti : Lo scorso aprile, nel discorso ormai divenuto celebre al Collège des Bernardins, ha teso la mano al mondo cattolico, dopo anni di difficili relazioni con il suo predecessore Francois Hollande, ...

Macron incontra Papa Francesco in Vaticano/ Diretta streaming video - cerca sponda su migranti e snobba Governo : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: Diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il Governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:11:00 GMT)