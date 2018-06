Papa a Macron | ruolo governi aiuto poveri

Vaticano - il Papa riceve Macron|Le foto «I governi devono aiutare i poveri» : Il presidente francese in Vaticano: «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

"L'inusuale" carezza sul volto di Papa Francesco da parte di Macron : Stringendo cordialmente le mani del Papa al momento di congedarsi dalla Sala della Biblioteca, al termine dell'incontro nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente francese Emmanuel Macron, sorridendo, ha dato a Francesco una carezza sul viso.Al momento dello scambio dei doni, dopo il colloquio privato e la presentazione del seguito nella Sala della Biblioteca, il presidente francese Emmanuel Macron ha regalato al Papa un'edizione storica del ...

L'ipocrita Macron dal Papa : "Corridoi umanitari per migranti" : Prima di giungere in Vaticano, Macron ha incontrato una delegazione della Comunità di Sant'Egidio e 'ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, ...

Ora Macron diventa sacerdote "Nomina d'onore" a San Giovanni Ed è asse col Papa sui migranti : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Ora Macron diventa sacerdote Asse con Bergoglio sui migranti Il Papa bypassa il governo 5s-Lega : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Tra il Papa e Macron oltre 50 minuti di colloquio : Città del Vaticano, 26 giu. , askanews, E' durato oltre 50 minuti il colloquio privato tra il Papa e il presidente francese Emmanuel Macron nella biblioteca del Pontefice nel Palazzo apostolico. Papa ...

Brigitte l'impeccabile : la moglie di Macron dal Papa con abito nero e chioma raccolta : Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Vaticano, accompagnato dalla moglie Brigitte e dal seguito, per l'udienza in cui oggi incontra Papa Francesco. Il corteo di auto del capo di Stato francese è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane e, accolto dal picchetto d'onore delle Guardie Svizzere, è arrivato nel Cortile di San Damaso, da dove Macron salirà all'appartamento ...

Vaticano - Macron in udienza dal Papa : «Sui migranti serve soluzione europea» : Il presidente francese ha già incontrato in mattinata una delegazione della Comunità di Sant’Egidio guidata da Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, presidente e fondatore, a Palazzo Farnese, una delle sedi dell’ambasciata di Parigi a Roma