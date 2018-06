Paolo Maldini e quel fascino da «bravo ragazzo»

vanityfair

: Tanti auguri Capitano!! 3????? MilanTV festeggia i 50 anni di Paolo Maldini con una programmazione speciale tutta de… - MilanTV : Tanti auguri Capitano!! 3????? MilanTV festeggia i 50 anni di Paolo Maldini con una programmazione speciale tutta de… - FedericoFerri : Domani @SkySport celebra uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano, Paolo #Maldini, nel giorno d… - acmilan : Oggi l'#InfernodelLunedì ??, domani lo speciale Paolo Maldini: gli auguri e l'intervista esclusiva per i suoi 5?0? a… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Con la maglia del Milan ha vinto ogni tipo di trofeo mettendo a segno più di 400 partite in serie A. Senza contare le sue presenze record in nazionale: ben 126.compie oggi 50 anni e dil’atteggiamento da «» in campo così come nella vita non ha mai perso un grammo. Sposato dal 1994 con l’ex modella Adriana Fossa, due figli (Christian e Daniel),, viene spesso ricordato dai massimi esperti del calcio per essere stato un giocatore completo capace di recuperi difensivi senza eguali. Famosa la risposta di Fabio Capello, riportata in un articolo di Gazzetta dello Sport, in cui l’allenatore sollecitato da un giornalista a formulare un giudizio sull’ex-capitano rossonero disse: «? È semplicemente il miglior difensore del mondo». Carriera calcistica a parte, del suoda uomo sportivo che ha sedotto generazioni di donne ...