Panico al circo | lo struzzo si ribella al domatore e si getta sul pubblico La scena

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) Durante uno spettacolo circense a Kazan, in Russia, uno spettatore filma l’entrata indi uno. L’addestratore insegue l’animale urlandogli dietro per divertire il, ma il grosso volatile preso dalscavalca le barriere e si avventa sugli spettatori. Con sangue freddo l’addestratore prima calma i presenti e poi riporta loimpaurito dietro le quinte. Lo speaker delè stato costretto a scusarsi pubblicamente con gli spettatori che per fortuna hanno preso solo un grosso spavento. L'articoloal, losiale sisul. Laripresa da uno spettatore proviene da Il Fatto Quotidiano.