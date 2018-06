Palermo | ponte Corleone riaperto durante il giorno

Palermo : lavori al ponte Corleone - Arcuri 'Turni straordinari e notturni per ridurre tempi' : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Dopo avere richiesto più volte alla direzione dei lavori di prevedere turni aggiuntivi di lavoro straordinario e notturno, ottenendo sempre risposte generiche ed evasive, oggi ho disposto formalmente che la direzione dei lavori ordini all'impresa esecutrice l'effettua

Palermo : presidente Consiglio comunale - ok lavori di notte al ponte Corleone : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "E' possibile effettuare i lavori di notte e nei giorni festivi sul ponte Corleone. Pertanto alla luce dei pesanti disagi provocati dai cantieri ai cittadini mi aspetto che i responsabili prendano immediatamente i provvedimenti opportuni e chiedano scusa alla città e a

Palermo : lavori ponte Corleone - Gelarda (M5S) 'sospendere ztl' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Con i lavori sul ponte Corleone il sistema traffico di Palermo è definitivamente andato al collasso. Considerato che questi disagi andranno avanti per almeno un altro mese, e non possiamo chiedere un mese di martirio ai palermitani, come esponente del M5S chiedo di so

Palermo : M5S - lavori ponte Corleone necessari ma Comune poteva mitigare disagi : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "I lavori sul ponte Corleone sono necessari, urgenti e improcrastinabili" ma il caos procurato dalla chiusura del ponte era "assolutamente prevedibile" e poteva essere mitigato. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di Palermo del M5S Ugo Forello, Giulia Argiroffi,

Aeroporti : a Palermo boom di passeggeri in transito per ponte 2 giugno - +33% : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Saranno circa 71.500 i passeggeri (+32,76% rispetto al 2017) che, secondo le stime del servizio statistiche della Gesap, transiteranno dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo tra l'1 e il 3 giugno. In crescita anche i movimenti: +24,50% grazie all’aumento dei voli

Palermo. Manutenzione e restauro strutturale del Ponte Corleone : In occasione dell’inizio dei lavori di Manutenzione e restauro strutturale del Ponte Corleone, oggi, lunedì 28 maggio, alle ore 10:30,

Papa : sindaco Palermo - grande emozione e grande onore accogliere il Pontefice : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “Una grande emozione ed un grande onore poter accogliere a Palermo il Pontefice, questo Pontefice è un grande onore per me e per tutta la città. Lo è ancora di più perché Papà Francesco, accogliendo il mio invito rivolto qualche giorno fa a Roma, verrà proprio per ricordare il Beato Padre Pino Puglisi, che speriamo diventi copatrono della città metropolitana”. Così il sindaco di Palermo Leoluca ...