Paleopatologia | nell’antico Egitto tassi di tumori 100 volte inferiori a oggi

(Di martedì 26 giugno 2018) Secondo una ricerca condotta da ricercatori della University of Western Ontario su oltre mille mummie, pubblicata dall’International Journal of Paleopathology, ai tempi dell’anticoil tasso diera centoinferiore a quello attuale: l’aumento non sarebbe dovuto alla minore età media ma alle condizioni ambientali notevolmente peggiorate nell’epoca moderna. “Secondo noi è improbabile che se l’aspettativa di vita di queste persone fosse stata paragonabile alla nostra avremmo trovatosimili a quelli moderni. La cancerogenicità del loro ambiente era molto minore rispetto a quella delle moderne società occidentali“, hanno spiegato gli autori. Gli esperti hanno studiato 1046 mummie di età diverse rinvenute vicino all’oasi di Dakhleh: il tasso dirilevato è stato di 5 su 1000, molto inferiore ai 500 su 1000 ...