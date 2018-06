Pagelle Australia Perù | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo C - primo tempo

Pagelle/ Danimarca Australia (1-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone C) : PAGELLE Danimarca Australia: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo alla Cosmos Arena di Samara, per il girone C dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Pagelle Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018. Poulsen ingenuo - reo del rigore che porta al pareggio. : Pagelle Danimarca-Australia DANIMARCA (4-2-3-1) Kasper SCHMEICHEL: 6. Nel primo tempo viene chiamato in causa soltanto sul rigore, in cui viene spiazzato. Unico errore, ma senza danni, un’uscita troppo azzardata nella seconda parte di gioco. Henrik DALSGAARD: 6. L’unico momento in cui soffre la cavalcata dell’Australia è tra il 15′ e il 25′, quando Kruse porta avanti per le prime volte la sua squadra. Salva il ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Australia 1-3 - le Pagelle della disfatta. Azzurri asfaltati - valanghe di errori : L’Italia è stata travolta dall’Australia per 3-1 nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul gli Azzurri non sono mai stati in partita e purtroppo si sono resi protagonista di una disfatta. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. MICHELE BARANOWICZ: 4,5. Troppi errori in fase di impostazione, fatica in palleggio e non riesce a intendersi al meglio con le bocche da fuoco. GABRIELE MARUOTTI: 5. Si ...

Pagelle Francia-Australia - Mondiali 2018 : Pogba decisivo col pallonetto; evanescente Dembelé - molto bene il portiere aussie Ryan : Di seguito le Pagelle dell’incontro tra Francia e Australia alla Kazan Arena dell’omonima città russa, valida per il gruppo C dei Mondiali 2018, che proprio con questa partita apre le danze. FRANCIA Lloris 6,5 Bravissimo sul brivido che gli fanno correre Tolisso e Sainsbury, si dimostra attento sulle piuttosto rare iniziative dei Socceroos. Non può nulla sul rigore perché decide di tuffarsi dal lato opposto rispetto a quello del ...

