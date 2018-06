Outlander Phev MY19 | la nostra prova

wired

(Di martedì 26 giugno 2018) (foto: Lino Garbellini – Wired) Con i motori diesel sempre più alle strette, Mitsubishi gonfia i muscoli e parte all’attacco dei benzina grazie al suo cavallo di battaglia il plug-in ibrido nella nuova versionedell’. Con i suoi 100mila esemplari venduti in tutto il mondo fino ad ora, l’è pronto a raccogliere la pesante eredità del Pajero, da poco fuori produzione, storico fuoristrada di Mitsubishi. Per chi ha scarsa dimestichezza con questo tipo di motorizzazione, l’ibrido plug-in si distingue grazie alla possibilità di poter ricaricare le batterie anche tramite rete elettrica. Il nuovovanta anche la carta suv, altro trend sempreverde del mondo automotive, in grado di strizzare un occhio a un pubblico sempre più ampio: dalla casalinga con figli in città, a chi abita in montagna e ha il pallino della mobilità sostenibile, a chi vuole ...