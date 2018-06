Ottavi di finale | Mondiali Russia 2018 Tabellone accoppiamenti dopo la qualificazione

Mondiali 2018 - adesso il Tabellone degli Ottavi di Finale diventa MOZZAFIATO : Sabato un Francia-Argentina da brividi - Messi vs Cristiano Ronaldo ai Quarti? : Con la qualificazione dell’Argentina agli Ottavi di Finale il Tabellone dei Mondiali di Russia 2018 diventa davvero MOZZAFIATO, con un big match pazzesco tra appena 4 giorni, Sabato 30 giugno alle 17:00 del pomeriggio italiano: Francia-Argentina. adesso la squadra di Messi rischia di diventare la mina vagante del torneo. Francia-Argentina ha due soli precedenti storici ai Mondiali, tutti lontanissimi nel tempo e in entrambi i casi le due ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro degli Ottavi di finale : in programma un super Francia-Argentina : Croazia e Argentina si qualificano per gli ottavi di finale, affronteranno rispettivamente Danimarca e Francia Si conclude anche il girone D, definendo altri due accoppiamenti del Tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Croazia e Argentina accedono al turno successivo, battendo rispettivamente Islanda e Nigeria. La Seleccion, giunta seconda alle spalle dei croati, se la vedrà adesso con la Francia in una sfida che promette ...

Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : l’Albiceleste vola agli Ottavi di finale. Decide Rojo - Messi sugli scudi : Doveva essere il match verità e l’Argentina ha centrato l’obiettivo: qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Nella sfida di San Pietroburgo, valida per l’ultimo turno del gruppo D, supera 2-1 la Nigeria e visto il contemporaneo successo della Croazia contro l’Islanda, accede alla seconda fase. Leo Messi e Rojo sono decisivi per questa vittoria che, dopo il ko contro i croati, sembrava ...

L’Argentina ha eliminato la Nigeria e si è qualificata agli Ottavi di finale dei Mondiali : Nell’ultimo turno del Gruppo D dei Mondiali di calcio, l’Argentina ha battuto 2-1 la Nigeria qualificandosi agli ottavi di finale, dove incontrerà la Francia, vincitrice del Gruppo C. L’altra nazionale qualificata del Gruppo D è la Croazia, che ha vinto The post L’Argentina ha eliminato la Nigeria e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

L'Argentina supera in extremis la Nigeria 2-1 e conquista gli Ottavi di finale : La notte da incubo di Nizhny Novgorod contro la Croazia aveva gettato nello sconforto L'Argentina, ormai ad un passo dall'eliminazione, ma la vittoria della Nigeria contro l'Islanda del...

Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018 : termina a reti bianche a Mosca - entrambe le squadre agli Ottavi di finale : Vince la noia ed il tatticismo al Luzhniki Stadium di Mosca per il confronto valido per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio tra Francia e Danimarca. 0-0 il risultato finale di un match povero di spunti e condizionato, come è ovvio, dalla situazione di classifica che vedeva entrambe le squadre in una situazione favorevole rispetto all’Australia, terza incomoda per la qualificazione agli ottavi di finale, sconfitta però 2-0 dal Perù e ...

Francia e Danimarca si sono qualificate agli Ottavi di finale dei Mondiali : Con il pareggio senza gol nell’ultimo turno del Gruppo C dei Mondiali, Francia e Danimarca hanno concluso il loro girone nelle prime due posizioni, ottenendo quindi la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Nell’altra partita del Gruppo C disputata The post Francia e Danimarca si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 - l’Argentina si qualifica agli Ottavi di finale se… Tutte le combinazioni e i risultati utili contro la Nigeria : Questa sera (ore 20.00) l’Argentina si gioca il tutto per tutto ai Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste è con le spalle al muro e non può più sbagliare: Leo Messi e compagni, infatti, hanno un solo punto in classifica e devono assolutamente battere la Nigeria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Il successo contro gli africani è l’unico modo che hanno i sudamericani per cercare di proseguire la propria avventura ...

Mondiali di Russia 2018 - Cristiano Ronaldo e gli speciali scarpini che indosserà agli Ottavi di finale [GALLERY] : Cristiano Ronaldo indosserà un paio di Nike Mercurial Superfly Elite CR7 Chapter 6 Ediçao Especial per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Cristiano Ronaldo, dopo i 4 gol già messi a segno in questi Mondiali di Russia 2018, approda insieme al suo Portogallo agli ottavi di finale della competizione iridata. Dopo un girone in cui ha affrontato Iran, Spagna e Marocco, CR7 si prepara a fronteggiare l’Uruguay agli ottavi di finale. ...

Spagna-Marocco 2-2 : iberici agli Ottavi di finale - adesso c'è la Russia : La cronaca della partita QUI SPAGNA Le Furie Rosse dovrebbero scendere in campo con un offensivo 4-3-3 con De Gea in porta, pacchetto arretrato composto da Jordi Alba e Carvajal sulle corsie esterne ...

Iran - Portogallo 1-1 : finale palpitante - portoghesi agli Ottavi : Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Le probabili formazioni Iran , 4-5-1, : BeIranvad; ...

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato finale 1-1) streaming video e tv : lusitani agli Ottavi! : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Portogallo e Spagna si sono qualificate agli Ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B : Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B. Nelle ultime decisive partite, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro l’Iran, mentre la Spagna ha pareggiato 2-2 contro il Marocco. Spagna e Portogallo hanno quindi The post Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B appeared first on Il Post.

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro degli Ottavi di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018: il quadro degli ottavi di finale dopo le gare che questa sera hanno sancito il passaggio di Spagna e Portogallo al prossimo turno Tabellone Mondiali Russia 2018: il quadro degli ottavi di finale. Dopo Uruguay e Russia nel pomeriggio, questa sera anche Portogallo e Spagna hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Le due squadre iberiche però non hanno avuto vita semplice questa sera, ...