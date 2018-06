Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi su Rai1 | al via dal 26 giugno prima del nuovo

optimaitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Glididisono finalmente ufficiali. Il programma partirà dal 26con la conduzione del celebre cantautore, che si appoggerà a un format innovativo con la produzione di Anele. La novità diandrà in onda in seconda serata con Fabrizio Moro come primo ospite del giro d'Italia compiuto dalla produzione. Alla partecipazione di Fabrizio Moro, reduce dal successo allo Stadio Olimpico del 16, seguiranno quelle di Eugenio Finardi, Emis Killa, Chiara Galiazzo, Zero Assoluto e L'Aura. Ognuna delle 6 puntate da 50 minuti conta sulla direzione di Stefano Vicario, conin giro per l'Italia a raccogliere le storie dei protagonisti fatte di tante esperienze diverse, di opportunità e di rivincite. La musica sarà garantita dalla band di, composta da Gianluigi Fazio, Tommaso e Giacomo Ruggeri, Francesco Lazzari ...