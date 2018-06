Ospedale della Locride | Calabrese | ' Situazione drammatica'

Marco Carta e la foto della flebo in Ospedale - il post preoccupa i fan : «Non importa cosa ho avuto...» : Marco Carta fa preoccupare i fan. Il cantante, ex beniamino di Amici, ha condiviso un post su Instagram in cui parlerebbe di un problema di salute. E tra i follower è subito allarme. Amici,...

Marco Carta in Ospedale : il cantante non ha spiegato il motivo della sua degenza : Marco Carta, cantante scoperto da Maria De Filippi ad Amici, è stato ricoverato in ospedale. Le paure dei suoi fan che hanno notato l'assenza dell'artista dai social, alla fine si sono rivelate fondate. Il giovane ha scritto su Instagram, tranquillizzando i follower sulle sue condizioni di salute. Marco ha cercato di spegnere inutili allarmismi scoppiati sul web, dicendo di stare bene e di aver avuto un imprevisto che l'ha spinto ad andare in ...

Perù - Farfan all'Ospedale / Mondiali 2018 - l'attaccante della Lokomotiv si scontra col portiere e... : Perù, Farfan all'ospedale: Mondiali 2018, l'attaccante della Lokomotiv Mosca si scontra con il portiere in allenamento e viene ricoverato in seguito a un trauma cranico.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Perde il controllo della moto e finisce contro le auto in sosta : centauro in Ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...

Incidente in un Ospedale cinese : infermiera causa l'amputazione della gamba ad un neonato : È stata una tragica dimenticanza, quella che si è verificata in un ospedale di Zhumadian, una citta' della Cina. L’errore umano, questa volta, è costato la gamba di un bambino di appena quattro giorni. L’amputazione è stata ritenuta necessaria per via delle gravi ustioni prodotte dal phon, dimenticato acceso da un’infermiera vicino al neonato. Sebbene l’Incidente si sia verificato il dicembre scorso, è stato reso pubblico solo questa ...

Napoli : aggredito dagli abusivi dei 'mercatini della monnezza' - magazziniere in Ospedale : Colpito alla testa e finito in ospedale perché voleva far spostare i 'mercatini dalla monnezza'. Succede al Vasto, dove il magazziniere di una farmacia è stato aggredito questa mattina da un immigrato ...

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita : Centro Scienze della Natalità dell’Ospedale San Raffaele di Milano : Per aiutare i potenziali utenti a orientarsi nella scelta del Centro e a superare eventuali riserve psicologiche nella pianificazione di un primo contatto, la Fondazione Cesare Serono propone nel suo sito due supporti. È possibile trovare, infatti, un archivio completo di informazioni relative ai Centri della Procreazione Medicalmente Assistita censiti dall’Istituto Superiore di Sanità e saranno pubblicate brevi video-interviste nelle quali il ...

Il figlio della Marcuzzi in Ospedale : conduttrice posta la foto sui social : Simone Inzaghi e Gaia Lucariello sono si sposati dopo 5 anni di fidanzamento e un figlio di 5 anni. Al matrimonio h a partecipato anche Alessia Marcuzzi, ex dello sposo, con il marito Paolo Calabresi ...

Ferito da sassaiola della baby gang : autista dell'Anm finisce in Ospedale : Un conducente Anm è stato Ferito mentre era alla guida del mezzo della linea 601, bersagliata da una sassaiola. L'episodio è avvenuto intorno alle 19.30 su via Stadera, nel quartiere Poggioreale e, ...

FIUMICINO - INCIDENTE MORTALE IN VIA DELLA SCAFA/ Morta donna di 72 anni - investitore in Ospedale : FIUMICINO, INCIDENTE MortaLE in via DELLA SCAFA: donna di 72 anni investita da un’auto a cui bordo vi era un uomo. La signora stava attraversando la strada con un carrello DELLA spesa(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:58:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo in Ospedale? Paura prima della decisione di Sara Video : Manca meno di una settimana alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista [Video] avrebbe dovuto comunicare chi preferisce tra Lorenzo e Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatori della napoletana è finito al centro del Gossip per un incidente che ha avuto ...

NEONATO ABBANDONATO A BRESCIA : SULLE TRACCE DELLA MAMMA/ In Ospedale : “Condizioni di salute ottime” : NEONATO ABBANDONATO nel passeggino a BRESCIA, l’agente che l’ha preso in braccio: “Chiamatelo Antonio, come me". Non sono ancora stati trovati i genitori che hanno ABBANDONATO il piccolo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:33:00 GMT)