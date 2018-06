Oscar | più donne e minoranze fra i nuovi membri dell’Academy

wired

(Di martedì 26 giugno 2018) GliSo White sembrano essere un ricordo ancora forte nella memoria dell’Academy of Motion Pictures Arts and Science, ricordo a cui si cerca però in tutti i modi di rimediare. L’associazione che raccoglie gli artisti e i professionisti più in vista dell’industria cinematografica americana e internazionale, quelli che poi potranno appunto votare i famosi premi filmici che si tengono fra febbraio e marzo di ogni anno, sta infatti cercando di togliersi di dosso l’immagine di una congrega fatta di soli maschi bianchi. Anche gli inviti fatti quest’anno dimostra una maggiore attenzione alla diversità. Seguendo il trend degli anni scorsi, infatti, l’Academy ha invitato un numero notevole di nuove personalità, in totale 928. Fra di loro il 38% sono persone di colore e il 49% sono. Numeri importanti, dunque, anche se, andando a ...