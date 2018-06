Oscar 2019 Guadagnino | Bellocchio e le sorelle Rohrwacher giurati per l’Academy

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Forse molti non lo sanno, ma a giugno l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences è solita invitare delle personalità del mondo del cinema a diventare nuovidei Premi. Se nel 2017 l’invito era arrivato a 774 artisti, quest’anno si è raggiunto il record con 928. Tra di loro molti italiani: Luca, Alice e Alba, Marco(ma in veste di sceneggiatore), il compositore Carlo Siliotto e tre montatori, ovvero Valerio Bonelli, Walter Fasano e Cristiano Travaglioli. Come funziona? Per prima cosa bisogna averne i requisiti: lavorare nel campo del cinema e avere nel curriculum film usciti nelle sale. Poi ognuna delle 17 branche dell’Academy (quella degli attori, registi ecc) propone i propri nomi sui quali si discute nel corso di una riunione plenaria, dopo la quale possono venire accolti o rifiutati. In seguito devono passare ...