Orphan Age | il life sim di Studio Black Flag si mostra in un nuovo video gameplay

Orphan Age : arriva un simulatore distopico in cui dovremo badare ad una banda di orfani : Studio Black Flag è uno studio indie francese che ha annunciato un interessante progetto distopico e cyberpunk in arrivo nei prossimi mesi su Steam come riporta VG247.Stiamo parlando di Orphan Age, e si tratta di un life sim che ci introduce in una storia di vita violenta, nella quale i protagonisti sono proprio delgi orfani, dei bambini abbandonati che noi dovremo accudire strappandoli dalle strade di una metropoli futuristica cyberpunk, il ...