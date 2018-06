Orologi | Richard Mille presenta il nuovo modello per Le Mans

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Non una semplice gara di endurance, ma un pezzo di storia dell’automobilismo. Per raccontare la 24 ore di Lenon bastano i tanti aneddoti, ma aiutano a capirne l’importanza, uno su tutto, quando nel 1969 Jacky Ickx vinse la competizione dopo un’importante protesta a favore della sicurezza dei piloti che lo aveva penalizzato in partenza: contrario alla procedura di start in cui i piloti attraversavano la pista, correndo verso le vetture disposte a lisca di pesce, e iniziavano la corsa senza allacciarsi le cinture, al via attraversò il tracciato a piedi, allacciò le cinture e aspettò con calma che tutte le macchine fossero passate, per poi partire. Un circuito che è un vero punto di riferimento degli appassionati delle quattro ruote e che vede la partecipazione attiva di Rolex, partner dal 2001 e presente come official timepiece. E’ stato proprio Rolex Oyster ...