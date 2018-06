Ora che le donne saudite possono finalmente guidare ci sentiamo tutte un po' più libere?

LE COMPAGNIE DEL GRUPPO ONOraTO PARTNER DEL FESTIVAL LETTERARIO DI GAVOI - IN SARDEGNA - CHE SI SVOLGERÀ DAL 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO : Fra Nuoro e il Gennargentu, si SVOLGERÀ una quattro giorni di letture, spettacoli e divertimento. È L´Isola delle Storie - FESTIVAL LETTERARIO della SARDEGNA, che si terrà dal 28 GIUGNO al 1 LUGLIO ...

Migranti - Lifeline in balia della diplomazia : Ora Parigi cerca di convincere MaltaTajani : "Basta polemiche - l'Ue sia unita" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 Migranti. Finita invece l'odissea dell'imbarcazione battente bandiera danese. Soddisfazione da parte del sindaco di Pozzallo: "Accolti nel migliore dei modi".

David Lynch : «I film che non giro più. Le idee che ancOra ho» : «Oggi come oggi non potrei girare un film perché i film che faccio io non durerebbero a lungo nelle sale». David Lynch ne è convinto, fermo sulla sua posizione di non realizzare più una pellicola in futuro, lasciando che sia la terza stagione di Twin Peaks l’ultimo lavoro a portare la sua firma. «Questo non significa che non abbia idee», chiarisce il regista al The Guardian, pronto a riconoscere il castello di intuizioni e spunti che gli ...

Sassari : improvvisa carenza d’acqua nelle cliniche di San Pietro - attivato il sistema di monitOraggio delle cisterne : È scattato nella tarda mattinata di ieri l’allarme dei serbatoi dell’acqua nelle cliniche di San Pietro (Sassari). L’acqua – spiega in una nota l’Aou di Sassari – è scesa al livello di guardia e i sistemi di sicurezza hanno subito allertato i tecnici dell’Azienda ospedaliero universitaria. Nessun preavviso sarebbe arrivato dal gestore unico dell’acqua. Nei giorni scorsi, invece, un guasto sulla ...

Nadia Toffa - il ritorno su Instagram che rincuOra i fan : Era dal giorno del suo compleanno che Nadia Toffa, conduttrice de Le iene, non postava nulla su Instagram suscitando la preoccupazione dei fan per il suo stato di salute. Nadia sta infatti combattendo da più di sei mesi contro il cancro e non ha mai mancato di aggiornare il pubblico sulla progressione delle cure. Poi la partecipazione ad Amici saltata e la rinuncia a condurre le ultime puntate di stagione del programma di Italia1. A rincuorarli ...

“Mezz’Ora gratis per tutti”. Ecco l’ultima proposta di Di Maio : di che si tratta : “Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non può permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l’accesso a internet è un diritto primario di ogni singolo cittadino”. È quanto dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel suo discorso all’Internet Day 2018 in corso alla Camera. DIRETTIVA UE – In merito alla direttiva sul copyright al Parlamento ...

Ballottaggi 2018 - la sinistra perde perché le manca il cOraggio : Ricominciare, non vuol dire ripetersi. Per questo la sinistra per prima cosa non deve scoraggiarsi. Fino a oggi i cicli di “scoraggiamento” sono tutti ben visibili nella storia della sinistra italiana: dalla delusione nel rapporto con i socialisti, alle ricerche della “Cosa”, l’abbattimento rosso del primo governo Prodi, fino ai vari tentativi di spezzettamento confluiti in insignificanti zero virgola. Tutte cose ben note discusse e ridiscusse, ...

L'ex tossicodipendente che raccoglie le siringhe : "Mi facevo di cocaina ed eroina - Ora voglio aiutare qualcun altro a uscire dalla stanza del buco" : Oggi Fabrizio è un operatore sociale dell'Unità di Strada della fondazione Villa Maraini, ma fino a pochi anni fa si trovava esattamente dall'altra parte della barricata: "Il camper era la mia passione, mi facevo di cocaina ed eroina. Ora mi sembra di rivedere me qualche anno fa. voglio aiutare qualcun altro a uscire dal tunnel"Il tunnel di cui parla è la famosa "stanza del buco" di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, ...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Germania : programma - Orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Si va a concludere la fase a gironi dei Mondiali di calcio: nel Girone F Corea del Sud e Germania sono ancora entrambe in corsa per il passaggio agli ottavi. Gli asiatici devono vincere e sperare che la Svezia perda segnando meno gol, mentre alla Germani potrebbe anche bastare il pari, a patto che la Svezia perda. La partita si giocherà a Kazan mercoledì 27 giugno alle ore 16.00. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre in ...

Mondiali 2018 - Svizzera-Costa Rica : programma - Orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni (titolo) : Si chiude il programma del Girone E di questi Mondiali di calcio di Russia 2018, uno dei raggruppamenti più equilibrati e combattuti. Domani sera alle ore 20.00 italiane a Niznij Novgorod, saranno di scena Svizzera e Costa Rica, in un match che ha rilevanza solamente per la formazione elvetica a livello di classifica generale, ma che i centroameRicani non snobberanno minimamente, per provare a chiudere nel migliore dei modi una Coppa del Mondo ...

Mondiali 2018 - Serbia-Brasile : programma - Orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Alle ore 20 di domani (27 giugno), lo stadio Otkrytiye Arena, meglio conosciuto come Spartak Stadium, sarà teatro del confronto valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio tra Serbia e Brasile. I verdeoro, reduci dalla sofferta vittoria contro la Costa Rica (2-0), sono in vetta al raggruppamento con 4 punti, insieme alla Svizzera, con una differenza reti migliore. Contro i serbi, gli uomini di Tite hanno a disposizione due risultati su ...

Mondiali 2018 - Messico-Svezia : programma - Orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Ci si gioca tutto negli ultimi novanta minuti nel gruppo F dei Mondiali 2018 in Russia, specialmente nell’incontro che si svolgerà ad Ekaterimburg, in cui Messico e Svezia daranno vita a uno scontro diretto decisivo per le sorti del girone. I messicani, primi nel girone a punteggio pieno, non sono ancora certi del passaggio del turno anche se gli basta non perdere per assicurarsi un posto negli ottavi. Gli svedesi, dopo la cocente ...

Bimba non vaccinata morta di meningite in 4 ore - il padre : 'Ora che dice Salvini?' : A 6 anni muore nel giro di poche ore senza che nessuno possa aiutarla a salvarsi. Niente hanno potuto infatti i medici e la famiglia di Giulia per 'allontanarla' dalla meningite di tipo C. La ragazzina non era vaccinata, un accorgimento che avrebbe potuto salvarle la vita, almeno cosi sostiene il papà della giovane. In un'intervista a Stasera Italia l'uomo ha raccontato che, per via di un malanno di stagione, era stata costretta a saltare la ...

Tabellone Mondiali 2018 - il calendario e le date delle partite. Orari e su che canale vederle in tv : Si sta delineando il Tabellone della fase a eliminazione diretta ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo la fase a gironi, che ha regalato diverse sorprese, si entrerà nel vivo della rassegna iridata con gli scontri da dentro o fuori che condurranno verso l’attesissima Finale di Mosca in programma domenica 15 luglio. Per potere arrivare all’appuntamento clou bisognerà superare tre turni: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali. --I più ...