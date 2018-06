Oltre 5 milioni in povertà assoluta

: Dalle parole ai fatti: Regione Lombardia ha portato a oltre 35 milioni di euro le risorse per gli asili nido gratis… - matteosalvinimi : Dalle parole ai fatti: Regione Lombardia ha portato a oltre 35 milioni di euro le risorse per gli asili nido gratis… - MediasetTgcom24 : Istat, oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta: top da 2005 #povertà - michele_bravi : #NeroBali ha superato 4 milioni di views su YouTube, oltre 1 milione di stream su Spotify ed è altissima nell’airpl… -

Le persone che vivono inhanno superato i 5lo scorso anno. E' il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie insono stimate in un milione e 778 mila. Gli individui che vivono insono 5e 58 mila. L'incidenza dellaè del 6,9% per le famiglie e dell'8,4% per gli individui. Entrambi i valori sono i più alti da 13 anni.(Di martedì 26 giugno 2018)