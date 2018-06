Oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta | record dal 2005

Povertà - Istat : “Nel 2017 Oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Istat : "In Italia Oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta" : Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778mila e vi vivono 5 milioni e 58 mila individui.L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). ...

In Italia Oltre 5 milioni in povertà assoluta : Roma, 26 giu. , askanews, oltre 5 milioni di Italiani vivono in povertà assoluta, un record assoluto. E' quanto emerge dall'indagine sulla povertà in Italia elaborato dall'Istat. L'anno scorso si ...

Oltre 5 milioni in povertà assoluta : 11.37 Le persone che vivono in povertà assoluta hanno superato i 5 milioni lo scorso anno. E' il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in un milione e 778 mila. Gli individui che vivono in povertà assoluta sono 5 milioni e 58 mila. L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie e dell'8,4% per gli individui. Entrambi i valori sono i più ...

Scontrini - a Mantova solo due su tre. Ma pagate tasse in più per Oltre 7 milioni : Il bilancio dell'attività della Guardia di finanza. Per la festa del corpo riaperta al pubblico la caserma di corso Garibaldi

Superenalotto - centrato il '6' da Oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia : centrato il "6" al concorso del Superenalotto : vinti oltre 51 milioni , per la precisione 51 milioni 393.733 euro, grazie a un sistema "a caratura" giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le ...

Superenalotto - centrato il “6” da Oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia : Superenalotto, centrato il “6” da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia Superenalotto, centrato il “6” da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia Continua a leggere L'articolo Superenalotto, centrato il “6” da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia proviene da NewsGo.

Superenalotto - torna il 'sei' : vinti Oltre 51 milioni di euro : torna il "sei" al concorso del Superenalotto: vinti oltre 51 milioni , per la precisione 51 milioni 393.733 euro, grazie a un sistema "a caratura" giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le ...

Ascolti tv - Oltre 7.2 milioni di telespettatori per Argentina – Croazia : La partita dei Mondiali di calcio Argentina-Croazia trasmessa da Canale5 vince il prime time del 21 giugno con 7.288.000 telespettatori pari al 34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo – dalle 21.44 alle 23.51 – ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 spettatori con il 5.43% di share. Su Rai3 il film Carol ...

Ascolti tv - per Argentina-Croazia Oltre 7 milioni di telespettatori : Il big match tra le due formazioni - che ha segnato la disfatta dell'albiceleste - ha vinto la prima serata grazie agli ottimi Ascolti su Canale 5. L'articolo Ascolti tv, per Argentina-Croazia oltre 7 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ostia - confiscati beni per Oltre 18 milioni al clan Fasciani : Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani Continua a leggere L'articolo Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani proviene da NewsGo.

Mafia a Ostia - sequestrati ai fratelli Fasciani beni per Oltre 18 milioni : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal locale Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della ...

Estate - Federalberghi : "Previsti Oltre 260 milioni di pernottamenti" : L'associazione di categoria mostra ottimismo in vista della stagione vacanziera nel nostro Paese, evidenziando l'apporto degli stanieri

Milano - i numeri della Guardia di finanza : 764 milioni di euro di evasione - Oltre 10mila verifiche e 2.893 denunce : Caserma “Cinque Giornate” di Milano. 244esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. In occasione delle celebrazioni, i militari del Comando regionale Lombardia hanno tracciato un bilancio della loro attività: 764 milioni di euro di evasione (di cui un terzo già recuperati attraverso il sequestro di beni e di disponibilità finanziarie) individuati grazie a oltre 10mila verifiche, 2.267 il totale delle indagini e ...