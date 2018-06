OLIMPIADI TORINO 2026 | SINDACO APPENDINO MINACCIA ORA MI DIMETTO I motivi

OLIMPIADI 2026 - tensione tra il sindaco Appendino e M5s a Torino - : Il primo cittadino ha ricevuto l'ok dei consiglieri pentastellati all'incontro di oggi con il sottosegretario Giorgetti per la candidatura ad ospitare i Giochi . Ma nella maggioranza in tanti ...

OLIMPIADI TORINO 2026 - Appendino minaccia "ora mi dimetto"/ Toninelli : "M5s non può rinunciare" : Olimpiadi Torino 2026 , Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra Sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:35:00 GMT)

OLIMPIADI di Torino - Appendino minaccia i suoi : 'Vi mando tutti a casa' : I consiglieri comunali le chiedono di ritirare la candidatura di Torino per le Olimpiadi 2026 . La sindaca Chiara Appendino minaccia : "Se continuate così vi mando tutti a casa ". Nonostante l'appoggio ...

OLIMPIADI di Torino - Appendino minaccia i suoi : "Vi mando tutti a casa" : Una riunione durata sette ore si è conclusa con un nulla di fatto. Il 26 la sindaca presenterà il dossier per la candidatura, ma senza una maggioranza a sostenerla

Torino - Chiara Appendino vuole le OLIMPIADI e minaccia le dimissioni se i consiglieri M5s si oppongono : Scontro nella maggioranza M5s a Torino sulla candidatura a ospitare i Giochi olimpici del 2026. La sindaca Chiara Appendino , durante una riunione andata avanti fino a notte inoltrata, è arrivata a minaccia re di dimettersi nel caso in cui i consiglieri decidano di opporsi al dossier che oggi la prima cittadina presenterà al governo.Continua a leggere

OLIMPIADI a Torino - scontro tra grillini. Appendino minaccia : “Ora mi dimetto” : Chiara Appendino sull’orlo delle dimissioni. La maggioranza, che per due anni l’ha sostenuta senza esitazioni, vicina a toglierle la fiducia. Il Comune di Torino rischia il tracollo, l’eventuale candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 è un tornado che si abbatte con una violenza inattesa e feroce. ...

OLIMPIADI TORINO 2026 - tensione tra Appendino e consiglieri M5S : Torino - La candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 rischia di far saltare la giunta Appendino. Ieri sera si è tenuta una turbolentissima riunione di maggioranza a Palazzo Civico, iniziata intorno alle 18 e terminata all'una di notte passata. consiglieri e assessori sono arrivati nella Sala Congregazioni alla spicciolata, mentre non era prevista la presenza della Sindaca Appendino.--La discussione si è accesa subito sulla ...