Olimpiadi a Torino | scontro tra grillini Appendino minaccia | “Ora mi dimetto” 

Torino - Chiara Appendino vuole le Olimpiadi e minaccia le dimissioni se i consiglieri M5s si oppongono : Scontro nella maggioranza M5s a Torino sulla candidatura a ospitare i Giochi olimpici del 2026. La sindaca Chiara Appendino, durante una riunione andata avanti fino a notte inoltrata, è arrivata a minacciare di dimettersi nel caso in cui i consiglieri decidano di opporsi al dossier che oggi la prima cittadina presenterà al governo.Continua a leggere

Milano - Sala : "Olimpiadi 2026 Torino sfavorita. Noi più in corsa" : Milano, 26 giugno 2018 - « Le Olimpiadi invernali del 2026 ? La scelta è anche politica. Proprio perché è politica, io lo dico prima: accetterò qualunque decisione del Governo. Ma mi permetto di fare ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...

Olimpiadi : al via gli incontri per il pre-dossier di Torino 2026 : ... incaricato della realizzazione di un pre-dossier olimpico da presentare al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in vista di una candidatura di ...