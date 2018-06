Attacco Amsterdam - furgone contro sede “De Telegraaf”/ Video ultime notizie : giornale Olanda “atto deliberato” : Attentato ad Amsterdam? furgone contro la sede "De Telegraaf", Video e ultime notizie: polizia, "è un atto deliberato". Caporedattore giornale Olanda, "non ci faremo intimidire"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:27:00 GMT)

Olanda : furgone contro sede De Telegraaf : ANSA, - BRUXELLES, 26 GIU - Un furgone ha colpito questa mattina la facciata di ingresso dell'edificio che ospita ad Amsterdam il quotidiano De Telegraaf. Lo riferisce lo stesso giornale che ha ...

Olanda - furgone contro sede quotidiano De Telegraaf : Olanda, furgone contro sede quotidiano De Telegraaf Olanda, furgone contro sede quotidiano De Telegraaf Continua a leggere L'articolo Olanda, furgone contro sede quotidiano De Telegraaf proviene da NewsGo.

Olanda - furgone investe fan dopo un concerto : Landgraaf (Olanda) - La polizia di Limburg è alla ricerca di un furgone bianco che ha investito un gruppo di fan nei pressi di un campeggio dove si era da poco concluso un concerto di Bruno Mars. L’evento fa parte del Pinkpop festival, una tre giorni dedicata alla musica che ogni anno attira decine di migliaia di persone. Il primo bilancio è di un morto e tre feriti.Secondo la prima ricostruzione effettuata sulla base di testimoni oculari, il ...

Olanda : furgone su spettatori dopo concerto al Pinkpop festival - 1 morto e 3 feriti : Il mezzo è scappato via lasciando le persone a terra, la polizia ha avviato le ricerche per individuarlo. L'episodio in un campeggio dove sostavano migliaia di giovani che avevano partecipato al Pinkpop festival che quest'anno vedeva le esibizioni, tra gli altri, di Pearl Jam, Foo Fighters e Bruno Mars.Continua a leggere

Olanda - furgone sulla folla durante il Pinkpop festival : un morto - : Mentre si svolgeva l'evento musicale, la vettura ha investito diverse persone a Landgraaf. Il bilancio è di una persona deceduta e tre ferite. L'autista sarebbe ancora in fuga. Non è chiaro se si sia ...

Olanda - furgone investe fan al festival dopo concerto di Bruno Mars/ Ultime notizie : un morto - terrorismo? : Olanda, furgone investe fan al festival pop dopo il concerto di Bruno Mars: incidente o terrorismo? Un morto e tre feriti, Fiat Doblò bianco in fuga, Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:58:00 GMT)

Olanda - furgone travolge ragazzi in campeggio dopo festival pop : un morto : Olanda, furgone travolge ragazzi in campeggio dopo festival pop: un morto Olanda, furgone travolge ragazzi in campeggio dopo festival pop: un morto Continua a leggere L'articolo Olanda, furgone travolge ragazzi in campeggio dopo festival pop: un morto proviene da NewsGo.

Olanda - furgone investe persone uscite da festival pop : un morto e tre feriti : Un furgone bianco si è lanciato su un gruppo di quattro persone in un campeggio poco prima dell’alba a Landgraaf, in Olanda, poco dopo la fine del festival musicale “Pinkpop”: una persona è morta e le altre tre sono rimaste ferite. La polizia di Limburg sta ancora cercando il veicolo che dopo aver investito la gente che era appena tornata dall’ultimo concerto, quello di Bruno Mars, si è dato alla fuga. Il Pinkpop festival, una ...

Furgone investe fan a festival pop in Olanda - un morto : Un Furgone si è lanciato su un gruppo di persone in un campeggio poco prima dell'alba a Landgraaf, in Olanda, poco dopo la fine di un festival pop, uccidendone una e ferendone altre tre prima di darsi ...