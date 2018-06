Oculus TV è disponibile su Oculus Go

Oculus TV : un nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti - film e molto altro è disponibile su Oculus Go : Progettato per il più comodo relax, questo nuovo spazio è completamente privo di distrazioni, perfetto per godersi i propri spettacoli preferiti o gli ultimi successi Hollywoodiani. E grazie a Oculus ...

Oculus TV : un nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti - film e molto altro è disponibile su Oculus Go : Oculus lancia Oculus TV, un nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti, film e molto altro su Oculus Go. Annunciato all'F8 2018, Oculus TV è un hub per i programmi da non perdere, come quelli di Hulu e Showtime (contenuti disponibili solo negli Stati Uniti; potrebbe essere necessaria una sottoscrizione), la programmazione sportiva come gli incontri live della MLB tramite Facebook Watch, e molto altro ancora. Il tutto ...