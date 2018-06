Oculus Go è ufficialmente disponibile in Italia

eurogamer

: Oculus TV: la televisione in realtà virtuale da 180 pollici Oculus TV arriva ufficialmente nel mondo della realtà… - arocco1992 : Oculus TV: la televisione in realtà virtuale da 180 pollici Oculus TV arriva ufficialmente nel mondo della realtà… - oOShinobi777Oo : Possessori di un Oculus Rift o HTC VIVE, sono ufficialmente aperte le registrazioni per la BETA di Junkies -

(Di martedì 26 giugno 2018) All'inizio del mese era stato annunciato cheGO stava arrivando in Europa con preordini presso store selezionati. Oggiannuncia cheGO èonline e in più di 300 store in tutta Europa e Canada!Per quanto riguarda l', il dispositivo èattraverso Amazon:ConGoonline e negli store in più paesi, sarà più facile godere di tutto ciò che la VR standalone ha da offrire. Dall'intrattenimento diTV alle performance VIP in MelodyVR a giochi come RUSH, Virtual Virtual Reality e altro ancora. Read more…